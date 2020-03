Dragaggio porto turistico ‘Marina Sveva’, lavori fino al 20 aprile

Proseguiranno Fino al prossimo 20 aprile i lavori di dragaggio e rifioritura della diga foranea nel porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia.

Lo ha deciso tramite un’apposita ordinanza la Capitaneria di porto di Termoli che ha prorogato quindi le operazioni.

I lavori per lo spostamento dei sedimenti accumulati lungo il canale di accesso del porto turistico al confine con l’Abruzzo e poi per la rifioritura delle scogliere della diga foranea del Marina Sveva sono in corso da diverse settimane da parte della impresa La Dragaggi srl di Marghera, in provincia di Venezia.

All’opera il motopontone Dragonda che sta operando per questi importanti lavori, utili soprattutto alla sicurezza delle imbarcazioni che raggiungono il porto turistico montenerese.