Domande per le borse di studio delle superiori, slittano al 1 giugno i termini

Slitta al 1 giugno 2020 il termine ultimo entro il quale i Comuni devono far pervenire alla Regione Molise la graduatoria (formulata in base all’ISEE in corso di validità), delle domande relative alle borse di studio in favore degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado per l’anno scolastico 2019/2020, originariamente previsto al prossimo 10 aprile.

Più tempo ai Comuni e alle famiglie, questi i contenuti della Determina pubblicata il 19 marzo sul sito della Regione Molise: “troppe le difficoltà che stanno vivendo le Amministrazioni locali, le famiglie e gli studenti in questo momento legato all’emergenza, alle prese con mille problemi e, in diversi casi, vere e proprie emergenze di tipo sanitario”. Questa la motivazione alla base del rinvio, come rende noto l’assessore Di Baggio.

“Per questo motivo, nella speranza che entro i prossimi mesi primaverili l’emergenza sia rientrata, i Comuni possono contare su un periodo più lungo per predisporre gli Avvisi pubblici, così da consentire a tutti di poter presentare le relative istanze di ammissione al beneficio e di non perdere l’opportunità di usufruire di questa misura di sostegno economico. L’emergenza che stiamo vivendo – prosegue l’assessore regionale – richiede sforzi notevoli da parte di tutti, cittadini e istituzioni, siamo vicini alla nostra comunità con i fatti concreti e con la massima attenzione a tutte le esigenze del territorio, per superare insieme questo difficile momento e ripartire con tutta la forza che ci contraddistingue”.