A nulla sono servite per ora le denunce pubbliche e le richieste dei sindacati di far sanificare spogliatoi, mensa e bagni della Fiat Fca di Termoli o di altre fabbriche, oppure di dotare i dipendenti di mascherine e abbigliamento tale da evitare rischi da contagio. Nello stabilimento intanto cresce la paura e molti operai si vedono costretti a prenderei dei rischi mentre gran parte del Paese è inviata a restare a casa per evitare il propagarsi del coronavirus.

“Più volte negli anni abbiamo segnalato alcune criticità legate ai servizi minimi essenziali da garantire all’interno dello stabilimento Fca di Termoli” scrivono le Rls dello stabilimento Fca di Termoli Uilm, Fim, Ugl e Fismic.

“Oggi – proseguono – a causa della grave situazione epidemiologica causata dalla diffusione e dal contagio di Covid 19, si chiede all’ente un intervento con urgenza per ristabilire i servizi minimi e indispensabili che consentano anche la piena attuazione delle normative a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020.

La richiesta, “così come da impegni già presi all’interno delle varie commissioni di stabilimento, ma a tutt’oggi disattesi” è quella più volte detta: “la pulizia immediata e la sanificazione di tutti gli spazi con possibilità di assembramento, come ad esempio servizi igienici, mensa, spogliatoi”. Richieste che al momento restano senza risposta. Uno dei pochi provvedimenti è stato dimezzare i posti a sedere in mensa, coprendone la metà con del nastro biancorosso. Ma le mascherine non sono arrivate e a quanto pare non verranno fornite.

In tutto questo può una fabbrica dove si lavora sulla catena di montaggio rispettare la norma che prevede di lasciare almeno un metro di distanza fra le persone? Sembra proprio di no, a meno di rallentare o fermare la produzione. Sembra incredibile, ma in molte fabbriche del Molise le prescrizioni volute per evitare il dilagare del coronavirus sembrano non esistere.

Ma nonostante le richieste dei sindacati, di mascherine finora se ne vedono poche alla Fiat Fca, azienda che dà lavoro a circa 3mila persone. Una moltitudine di operai che non possono “stare a casa” come chiedono esponenti del mondo scientifico da più parti per ridurre il propagarsi dell’epidemia, perché nessuno li autorizza a restare dentro quattro mura.

Nelle scorse ore la Uilm-Uil ha chiesto l’attivazione all’interno di tutte le fabbriche della regione alcune misure: “uso delle mascherine protettive a tutti i lavoratori soprattutto dove si lavora a stretto contatto, sanificazione di tutte le aree di lavoro e degli autobus dei pendolari, uso di dispenser disinfettanti in tutte le aree comuni (mensa/ spogliatoi), raddoppio dei cicli di pulizia in tutte le aree comuni degli stabilimenti”.

Ma nonostante un vertice fra capi del personale e Rls, al momento nulla di tutto questo è stato fatto. Fra gli operai, come è comprensibile, cresce l’apprensione. “Dispenser con gli igienizzanti non ce ne sono, pochissimi usano le mascherine perché hanno deciso di acquistarle. Eppure tocchiamo tutti gli stessi tornelli e stare a un metro di distanza è impossibile. La sanificazione? Ma se pure i bagni sono sporchi”. Così alcuni dipendenti della maggiore fabbrica di Termoli, notevolmente preoccupati per l’evolversi dell’epidemia.

“Se il sindaco ha ordinato di far indossare le mascherine perché non ce le forniscono?” è la domanda ricorrente. Va un po’ meglio a mensa, assicurano i dipendenti, visto che gli operatori sono tutti muniti del materiale necessario a garantire la massima igiene escludendo rischi da possibile contagio.

La Uil ha domandato che “vista la rapidità con cui si sta propagando il virus, una maggiore risolutezza da parte di tutte le aziende ad attivare tutte le misure di prevenzione in collaborazione con i rappresentanti sindacali di stabilimento. Questo perché sui luoghi di lavoro c’è grande inquietudine e mancanza di serenità. Tutti i lavoratori oltre al dovere di lavorare hanno anche il dovere di garantire la salute dei propri familiari”.

Dalla Fim-Cisl, Riccardo Mascolo ha sottolineato l’esigenza di rispettare “quantomeno le normative nazionali, adottando tutte le precauzioni e accortezze possibili. Adesso ci raccorderemo, ma se così non è ci saranno lamentele e soprattutto responsabilità”.

In una nota invece, il Soa e la FlmUniti Cub provinciale di Campobasso hanno chiesto “un intervento urgente alla Regione Molise per evitare esposizione e concentrazione dei lavoratori molisani per emergenza coronavirus”.

Secondo Andrea Di Paolo “l’emergenza coronavirus coinvolge anche i lavoratori ubicati negli stabilimenti di produzione del Molise che giornalmente in massa si recano per svolgere il proprio dovere. È pur vero che parliamo di aziende private ma che di fatto smuovono un numero importante di persone da tutta la regione e in particolare nella Fca Fiat di Termoli dove esiste un alto concentramento di lavoratori.

Chiediamo un tavolo urgente che dovrà permanere per tutta la durata dell’emergenza per trovare unitamente alle parti datoriali e sociali valide soluzioni di prevenzione e soprattutto dare la possibilità ai lavoratori di evitare anche momentaneamente spostamenti ed esposizioni”.

Anche perché le voci girano incontrollate. In molti sostengono che nell’ormai noto gruppo di vacanzieri termolesi andati in Trentino, alcuni dei quali poi positivi al coronavirus, ci fossero anche operai o parenti stretti di dipendenti Fca. “Se uno di noi che sta tutti i giorni in fabbrica risulta infetto che succede? Bisognerà fare il tampone a tutti? Si rischia un disastro e siamo anche senza ospedale”.

