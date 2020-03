Nel laboratorio dove ogni giorno nascono abiti, maglie, pantaloni, accessori e si decidono le nuove tendenze in fatto di moda, le cose sono cambiate da qualche settimana. Niente più stoffe da tagliare, modelli da preparare e abiti da creare. L’emergenza sanitaria ha bloccato la produzione, ma non il lavoro, l’impegno, la voglia e il desiderio di essere utili.

Così nell’azienda di Rimini dove Valerio Farina, lo stilista termolese del marchio “Numero 00”, realizza le sue collezioni, da qualche giorno tutto è stato trasformato: le sarte sono all’opera per produrre mascherine. “Usiamo il Tnt per realizzarle, solo il laboratorio è aperto perchè le attività che producono ciò che è utile per l’emergenza possono continuare a lavorare. Rispettiamo le distanze di sicurezza e produciamo mascherine, ciò di cui in questo momento l’Italia intera ha bisogno”, spiega Valerio al telefono con Primonumero.it.

“Ne abbiamo prodotte 5mila in totale per adesso, ma appena riusciremo a reperire il materiale, che non è facile trovare, continueremo – aggiunge – Adesso possiamo essere utili per creare ciò che è necessario per affrontare questa emergenza, per questo sono disponibile anche a inviarle a Termoli e in Molise, chiunque ne ha bisogno può contattarmi e faremo in modo di produrle e farle arrivare anche a voi che siete lì. Io sono rimasto a Rimini, ma penso quotidianamente alla mia città, alla mia terra e alla mia regione. Non la lascio sola, per questo cerco di rendermi utile per quello che posso. Sto aiutando anche la città che mi ha accolto, Rimini, a cui ho deciso di donarle in beneficenza vista l’emergenza che sta vivendo.

Chi ha necessità di avere mascherine, associazioni, volontari, può mandarmi una mail a info@numero00.it e provvederemo a inviarle in settimana. Ho anche già ricevuto qualche telefonata da persone di Termoli che mi hanno chiesto le mascherine, saranno pronte tra martedì e mercoledì”, conclude.