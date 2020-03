Dalla rete emergenza al supporto psicologico, nuovi servizi a Ripalimosani

Per l’emergenza Covid19 il Comune di Ripalimosani, ritenendo la prossimità e la comunicazione due elementi strategici per sostenere i cittadini, ha attivato tutti i canali di aiuto possibili in un momento così difficile.

Garantito alla cittadinanza il servizio RE.COR.D. (Rete Emergenza Coronavirus a Domicilio) rivolto alle persone anziane del paese che vivono sole e non sono in grado di procurarsi beni o servizi. “Realizzato con la Protezione Civile – riferiscono dal Comune – è rivolto a cittadini con almeno 70 anni e si rivolge soprattutto a chi ha bisogno di reperire medicinali o alimenti e generi di prima necessità. Ma ne possono fruire anche persone o famiglie che sono in quarantena volontaria o obbligatoria”.

Per usufruire del servizio è necessario contattare direttamente il Comune, che attiverà i volontari. Il personale incaricato agirà nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e non potrà avere contatti con le persone assistite né entrare in casa.

Per i farmaci il medico potrà inviare l’impegnativa per i farmaci via web al farmacista, oppure la potrà consegnare a terzi purché muniti di delega. Il farmacista è autorizzato alla consegna del farmaco a persona diversa dall’interessato, solo se munito di delega e previo accertamento della identità. Il Comune infine raccomanda di fare ricorso al servizio solo in casi di effettiva necessità. Contattare lo 0874.39132 e digitare successivamente il n.9, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 tutti i giorni della settimana.

E’ stato attivato anche il servizio di ascolto psicologico (attraverso ATS e gruppo AWA) che prevede colloqui gratuiti di ascolto. Si possono contattare i numeri 349.3031981 e 349.8983871. Oppure si può scrivere una email a ascoltopsicologico.coronavirus@gruppoawa.it lasciando nome, cognome e recapiti per

essere ricontattati.

Inoltre, i cittadini riceveranno aggiornamenti continui tramite messaggi. Per le informazioni si può consultare il sito www.comune.ripalimosani.cb.it. Sullo stesso è stata attivata una sezione dedicata all’emergenza Covid-19. Viene aggiornata in tempo reale con tutti i documenti ufficiali del Governo nazionale e di quello regionale.

Infine è attivo il numero di emergenza (0874.39132 selezionando il 9).