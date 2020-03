Sono già decine le attività commerciali di Campobasso che consegnano gratuitamente beni di prima necessità all’interno del territorio comunale. Rispondendo all’appello del Comune (settore commercio) i negozi, grandi e piccoli della città, si sono organizzati per portare direttamente a casa alimenti, bevande, prodotti per l’igiene ma anche pizze e piatti pronti. Un modo intelligente per ridurre al minimo gli spostamenti e sostenere l’economia locale travolta dalla pandemia.

Nel lungo elenco, (in continuo aggiornamento sulla pagina facebook del Comune a a breve anche sul sito dell’ente: https://www.facebook.com/notes/comune-di-campobasso/elenco-delle-attivit%C3%A0-commerciali-che-forniscono-il-servizio-di-consegna-a-domic/922988528155637/) c’è davvero un po’ di tutto: dal ristorante al minimarket, dalla macelleria all’enoteca, passando per supermercati e pizzerie. Ovviamente vale la raccomandazione legata alle restrizioni per il coronavirus e quindi meglio contattare il negozio vicino alla propria abitazione. Per ragioni di sicurezza dei ‘corrieri’ ma anche per risparmiare: nel raggio di 2/3 chilometri la consegna della spesa è gratuita mentre per distanze più lunghe i commercianti possono chiedere un piccolo rimborso che va dai 2 ai 5 euro.

“Sono tanti i negozi di alimentari, i supermercati e gli esercizi che vendono beni di prima necessità, che hanno segnalato, su richiesta dell’Assessorato al Commercio del Comune di Campobasso, di aver attivato il servizio di spesa a domicilio. L’iniziativa – spiega l’assessore Paola Felice – realizzata in smart working dal personale dell’ Ufficio Commercio vuole essere un semplice raccordo che mette in omunicazione i consumatori e i commercianti per ordini e consegne a domicilio. L’obiettivo è quello di aiutare i negozi locali a sostenere le proprie attività e consentire nel contempo ai cittadini campobassani di fare scorta di tutto ciò che serve evitando di muoversi da casa per la propria ed altrui sicurezza.

Un semplice servizio informativo che collega il negozio locale con i suoi clienti, in modo tale da mantenere vivo il rapporto di fiducia.

Ovviamente va sempre precisato che è indispensabile che questo servizio venga svolto nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza sia per i lavoratori coinvolti che per i consumatori”.

Dal Municipio hanno fatto anche sapere che per inserire la propria attività tra quelle che effettuano consegne a domicilio basta mandare una mail a: commercio.comune.campobasso@gmail.com. Gli aggiornamenti e le eventuali modifiche verranno effettuate entro il giorno successivo.

Questo l’elenco più recente di oggi, 26 marzo