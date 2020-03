E’ davvero strano ritrovarsi, nel giro di sette giorni, dallo stare stretti stretti in curva a esultare e a tifare per il Campobasso al nulla, ai cancelli chiusi con il lucchetto perché l’emergenza coronavirus è ormai scoppiata ovunque. E va combattuta. Anzi, battuta, per restare in gergo calcistico. Calcio molisano (e non solo) fermo, immobile. Stessa sorte per tutti gli altri sport: niente di niente, dal basket alla pallavolo al rugby.

Stadi e palazzetti dunque vuoti: non dominano voci, urla, esultanze, palloni, schiacciate, colpi di testa, applausi. No, nulla di tutto questo. Solo un silenzio assordante che fa a botte con la natura dello sport. Ma così è, e così deve essere. Guai a sottovalutare gli accorgimenti e le misure, soprattutto da parte dello sport, sempre sensibile ai temi sociali. Molti dicono, a ragione, che l’essenza dello sport è la felicità del pubblico che ti osserva e ti incita. Il grande giocatore di basket Lebron James, per esempio, ha detto che lui “a porte chiuse non gioca”.

Ma per quanto dura possa essere la sensazione di ritrovarsi a sentire la propria voce che rimbomba in una palestra che di solito pullula di gente, lo richiede il buon senso, il rispetto per chi ci circonda e lo sforzo collettivo di arginare un problema molto serio. Serve responsabilità.

Come detto, per quanto riguarda la serie D se ne saprà di più lunedì, quando la Lega dovrebbe rendere noto il nuovo calendario. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella di prolungare la sospensione. Anche se, al momento, si dovrebbe andare verso la prosecuzione, dal 22 marzo, a porte chiuse. Nel frattempo, la situazione resta cristallizzata a domenica scorsa: Campobasso, che tornerà ad allenarsi mercoledì, a pari merito con il Notaresco al secondo posto a tre punti dalla capolista Matelica. Il resto è da scrivere. FdS

CLASSIFICA: Matelica 55, Campobasso e Notaresco 52, Recanatese 48, Pineto 43, Vastese 42, Olympia Agnonese 40, Montegiorgio 38, Tolentino 36, Porto Sant’Elpidio e Vastogirardi 34, Fiuggi 33, Cattolica e Giulianova 28, Avezzano e Sangiustese 20, Chieti 18, Jesina 13.