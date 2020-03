Da stasera lo spot della Molisana: omaggio al sacrificio, al coraggio e alla saggezza

Un racconto emozionale attraverso ritratti di vita reale dell’Italia produttiva, un inno al merito, all’operosità e al coraggio. Il primo passaggio in tv questa sera, alle 19.55 su Rai 1. Comincia dalla rete ammiraglia la messa in onda del nuovo spot firmato La Molisana. “Spirito Tenace”, da 15 e 30 secondi, un’avventura emozionale, immagini toccanti, voce femminile sublime, musica da brivido.

Lo spot, pensato e realizzato in circa quattro mesi e firmato Saatchi & Saatchi, racchiude in sé il modus operandi dell’azienda: radici forti, visione lungimirante, costanza, impegno. Sono questi gli ingredienti del successo. Ed oggi più che mai, il coraggio e la resilienza, la dignità e l’abnegazione delle maestranze che lavorano in fabbrica ci danno la misura del valore etico che contraddistingue il loro saper fare, la loro tenacia.

E’ questo per tutti un messaggio di speranza, un modo per costruire una nuova rete di affetti e di vicinanza, di ‘comunità’. Il senso dello spot in questa contingenza arriva a toccare messaggi universali, senza luogo né tempo. Lo “Spirito Tenace” italiano abbraccia oggi più che mai la saggezza di rimanere uniti e coesi nella consapevolezza che il bene dell’uno sia conseguenza del bene degli altri, il coraggio di chi non molla e non passa la mano, il sacrificio di chi è chiamato al dovere e che, senza voler essere definito eroe, porta di fatto sulle proprie spalle la salvezza di tutti noi in silenzio, con dignità, con coscienza.

“Ritengo che oggi un brand debba essere coraggioso – afferma, a poche ore dal lancio dello spot, Rossella Ferro, direttore marketing La Molisana – Assumersi la responsabilità dei suoi messaggi, orientare la riflessione al di là del mero bene di consumo, spostando senza esitare l’attenzione dal prodotto al valore che c’è dietro la costruzione del prodotto stesso. Oggi i brand – prosegue – devono contribuire con la loro comunicazione ad ispirare, a costruire un forte senso di appartenenza e di ‘comunità’. Il nostro vuole essere un inno nuovo, il canto sincero di quello che ci proponiamo di essere domani, quando tutto questo sarà finito”.

La campagna di lancio, on air da stasera, sarà declinata in una pianificazione tv su tutte le principali reti televisive. Parallelamente ai media tradizionali lo spot sarà ripreso su tutti i canali on line attraverso un importante battage di video strategy ed una social campaign con

l’obiettivo di favorire la diffusione del messaggio e stimolare il dialogo con i diversi pubblici. Il video sarà presente su You Tube, sulle principali testate on line di informazione, lifestyle, cucina e ovviamente sulle properties dove già il brand è attivo e presente.