Ore 8,30 – NO NUOVI FOCOLAI, MA MANTENERE ALTA LA GUARDIA

Non ci sono nuovi focolai. Circa 1000 tamponi processati nel laboratorio Cardarelli e 136 persone trovate positive. Il direttore generale Asrem Oreste Florenzano fa il punto della situazione mettendo in evidenza come, in percentuale, il Molise sia ultima per numero di contagi e trend di crescita.”Una buona notizia – sostiene il numero uno della Asrem -che però non deve farci abbassare la guardia, al contrario ci deve spingere ora più che mai a mantenere attive le misure di contenimento”. Secondo la mappa epidemiologica ricostruita fino a questo momento i cluster sarebbero tutti circoscritti e tenuti sotto controllo. Nell’ultima settimana, quando il numero di casi di positività al covid-19 é salito, non sono stati riscontrati nuovi focolai.

Ore 8 – POSITIVI FERMI A 136, 27 I RICOVERATI

Il numero di molisani contagiati dal Covid19 è fermo, dalla serata di ieri, a quota 136. Alla fine della giornata si sono aggiunti 3 nuovi casi, tutti del capoluogo che dunque ora ha 43 positivi. Nel tardo pomeriggio si era registrata la positività di un 42enne termolese.

Il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano in mattinata, ai microfoni della Tgr, aveva precisato che i 4 nuovi casi di ieri non erano legati a nuovi focolai: “Nella negatività della notizia c’è comunque questa nota positiva”. E ha aggiunto: “Il Molise come casi è ultimo in Italia, e vogliamo rimanere ultimi”.

Questi i numeri: 993 tamponi processati di cui 136 positivi. 18 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 in Terapia Intensiva e 1 in terapia sub intensiva. 90 sono invece i soggetti in isolamento domiciliare.

LUTTO NAZIONALE PER LE VITTIME DEL COVID

Oggi 31 marzo è stato indetto il lutto nazionale in onore e suffragio delle vittime del nuovo Coronavirus, che hanno superato la cifra spaventosa di 11mila.

E’ previsto per le 12 un minuto di silenzio e preghiera in tutt’Italia. L’invito è ad apporre un drappo nero alle finestre o sui balconi.