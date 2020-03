ORE 12.30 – 6 NUOVI POSITIVI: 4 DI CAMPOBASSO, 1 DI CERCEMAGGIORE E 1 SOCCORRITORE TERMOLESE

NUOVI POSITIVI, CLUSTER GIà NOTI. SOTTO ACCUSA RIENTRI DAL NORD

Ore 12 – SOTTOPOSTI A TAMPONE MEDICI E INFERMIERI DEL CARDARELLI. I PRIMI 35 SONO NEGATIVI

Come anticipato negli ultimi due giorni, le linee guida nazionali hanno allargato la platea di tamponi riservati a persone anche monosintomatiche ma soprattutto agli operatori della sanità, coloro che trascorrono ore e ore ogni giorno a contatto con i positivi e quanti hanno contratto l’infezione da covid-19. La Asrem ha avviato uno screening massiccio sui medici e gli infermieri dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, cominciando da quanti operano nei reparti considerati a maggior rischio. Tre tranche da 35 tamponi ognuna, come chiarisce a Primonumero.it il governatore della Regione Donato Toma specificando che “è importante operare un monitoraggio del genere e aspettavamo solo che ci fossero direttive esplicite in tal senso. Ma abbiamo iniziato a fare i tamponi su tutti i sanitari e si andrà avanti anche nei prossimi giorni”.

I primi 35 tamponi hanno dato esito negativo. Entro domani ci dovrebbero essere i risultati degli altri 75 tamponi fatti su personale sanitario.

Ore 12 – IL CORDOGLIO DEL CAPOLUOGO PER LE VITTIME

ORE 11,30 – POSITIVI SALITI A 142, SUPERATI I 1030 TAMPONI

Erano 136 ieri sera, ora sono 142 ma è salito anche il numero di tamponi. Il rapporto dei nuovi positivi rispetto al numero dei tamponi analizzati è di circa 1:7. Cresce di una unità anche il numero di ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, ora a 19.

Questo il bollettino diramato a metà mattinata dalla Asrem:

• 1035 tamponi processati di cui 893 negativi

• 142 sono i tamponi positivi: 124 nella provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 9 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 28: di questi 19 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 8 sono in Terapia Intensiva (5 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e uno in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• Sono 95 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (80) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (15)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 9 i pazienti deceduti con Coronavirus (7 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

Ore 11 – 70 TAMPONI AL PERSONALE SANITARIO: NEGATIVI PRIMI 35

Sono 70 i tamponi effettuati tra il personale sanitario: a comunicarlo il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano. La prima tranche di 35 test molecolari processati ieri (30 marzo) dal Laboratorio analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ha dato esito negativo. Questa mattina si attende il risultato della seconda tranche di ulteriori 35 tamponi che hanno riguardato gli operatori della sanità in Molise, tra i più esposti al rischio contagio da covid-19. Per questo, i diretti interessati, la stessa opinione pubblica, oltre alle forze politiche, hanno sollecitato una maggiore attenzione e tutela nei confronti di chi opera a stretto contatto con i malati.

In tutta Italia sono deceduti finora 63 medici, mentre oltre 8mila operatori hanno contratto l’infezione. 8358 operatori contagiati, 595 in più rispetto al 29 marzo, secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Abbiamo esteso il nostro screening effettuando un alto numero di tamponi”, le parole del dg Asrem.

Ore 8,30 – NO NUOVI FOCOLAI, MA MANTENERE ALTA LA GUARDIA

Non ci sono nuovi focolai. Circa 1000 tamponi processati nel laboratorio Cardarelli e 136 persone trovate positive. Il direttore generale Asrem Oreste Florenzano fa il punto della situazione mettendo in evidenza come, in percentuale, il Molise sia ultima per numero di contagi e trend di crescita.”Una buona notizia – sostiene il numero uno della Asrem -che però non deve farci abbassare la guardia, al contrario ci deve spingere ora più che mai a mantenere attive le misure di contenimento”. Secondo la mappa epidemiologica ricostruita fino a questo momento i cluster sarebbero tutti circoscritti e tenuti sotto controllo. Nell’ultima settimana, quando il numero di casi di positività al covid-19 é salito, non sono stati riscontrati nuovi focolai.

Ore 8 – POSITIVI FERMI A 136, 27 I RICOVERATI

Il numero di molisani contagiati dal Covid19 è fermo, dalla serata di ieri, a quota 136. Alla fine della giornata si sono aggiunti 3 nuovi casi, tutti del capoluogo che dunque ora ha 43 positivi. Nel tardo pomeriggio si era registrata la positività di un 42enne termolese.

Il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano in mattinata, ai microfoni della Tgr, aveva precisato che i 4 nuovi casi di ieri non erano legati a nuovi focolai: “Nella negatività della notizia c’è comunque questa nota positiva”. E ha aggiunto: “Il Molise come casi è ultimo in Italia, e vogliamo rimanere ultimi”.

Questi i numeri: 993 tamponi processati di cui 136 positivi. 18 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 in Terapia Intensiva e 1 in terapia sub intensiva. 90 sono invece i soggetti in isolamento domiciliare.

LUTTO NAZIONALE PER LE VITTIME DEL COVID

Oggi 31 marzo è stato indetto il lutto nazionale in onore e suffragio delle vittime del nuovo Coronavirus, che hanno superato la cifra spaventosa di 11mila e 500 morti.

E’ previsto per le 12 un minuto di silenzio e preghiera in tutt’Italia. L’invito è ad apporre un drappo nero alle finestre o sui balconi.

Seguono aggiornamenti