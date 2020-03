ORE 13.30 – TRA I NUOVI CASI UNA TERMOLESE E UN CITTADINO DI MIRABELLO

Tra i nuovi positivi al Covid19 rilevati oggi, nella mattinata del 27 marzo, anche una donna di Termoli accompagnata al Cardarelli di Campobasso dal 118. Sale anche il numero dei casi di Mirabello Sannitico: ora sono due. “Purtroppo ho appena ricevuto dall’Asrem la segnalazione di un caso di positività al coronavirus da parte di un nostro concittadino – scrive il sindaco – La persona in questione, con la quale ci siamo appena sentiti telefonicamente, sta bene ed è asintomatico. Il numero ufficiale dei contagiati per Mirabello è quindi pari a due: uno sul nostro territorio comunale e uno ricoverato presso la Neuromed di Pozzilli”.

9 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

Sale a 9 il numero dei pazienti con grave insufficienza respiratoria da Covid19 tratatti nel reparto di Rianimazione. Ieri erano 8.

Ore 13 – 107 CONTAGIATI IN MOLISE

Sono stati processati altri 40 tamponi dal Laboratorio Analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e sei persone sono risultate positive al covid-19: questo l’ultimo dato riferito dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. In Molise dunque sono 107 i contagiati, nove i decessi: l’ultimo la scorsa notte, quando è morto uno degli anziani ospiti della casa di riposo di Cercemaggiore che era stato ricoverato nel nosocomio del capoluogo.

Attualmente ci sono 17 persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive, nove in Terapia Intensiva. Settantasette persone si trovano in isolamento domiciliare.

PUGLIA, ALTRI 8 DECESSI SOLO NELLA PROVINCIA DI FOGGIA

IN ABRUZZO 64 MORTI, IN AFFANNO PESCARA

CERCEMAGGIORE DIVENTA ‘ZONA ROSSA’

Nella tarda serata di ieri 26 marzo è arrivata la nuova ordinanza del Governatore Toma. Anche Cercemaggiore diventa zona rossa da cui non si può nè entrare nè uscire. È il quinto comune molisano a subire questo provvedimento dopo Riccia, Montenero di Bisaccia, Pozzilli e Venafro.

PRIMO CASO A PETRELLA TIFERNINA

Nessun nuovo caso rilevato nella notte dopo la drammatica giornata di ieri che ha visto una impennata dei contagi in Molise. Restano quindi 101 i casi positivi da nuovo coronavirus in Molise ma si deve rilevare che fra i paesi dove è arrivato il contagio adesso c’è anche Petrella Tifernina. Lo ha riferito nella tarda serata di ieri il sindaco Alessandro Amoroso. Si tratta di una persona rientrata da fuori regione che era già stata segnalata ed era in quarantena. Dunque potrebbe essere un caso isolato: almeno questa è la speranza della comunità. “Nessun allarmismo – ha detto Amoroso -, la situazione è monitorata dal primo giorno di quarantena di questa persona. Non bisogna fare nulla di particolare se non impegnarci, ancor di più, nel rispettare le norme igienico-sanitarie e comportamentali dettate dal Ministero della salute e dalle autorità in genere. Sono giorni duri e impegnativi sotto ogni aspetto per tutti. Pertanto vi esorto a restare a casa e a rispettare tutte le indicazioni finora ricevute”.