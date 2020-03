Covid a Campobasso: finora 7 contagi, 2 famiglie in quarantena

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, fa il punto della situazione nel capoluogo: “Sono sette i tamponi positivi registrati nella città di Campobasso, quattro i casi nuovi e c’è attesa per un ulteriore tampone.

La notizia buona è che tre dei tamponi positivi sono collegati tra loro, fanno parte di un nucleo familiare (uno) e di due colleghi di lavoro del 118″.

Quindi, l’invito del primo cittadino alla popolazione, “resta fondamentale non uscire e incontrare persone per diletto, restiamo tutti a casa limitando i contatti sociali. Anche se si tratta di un caro amico non significa nulla, anzi complica la ricostruzione. Come nel caso dei due nuclei familiari che condividono la parentela, vivono in una villetta, si sono contagiati, ora due famiglie sono in quarantena. Ma l’importante è aver circoscritto”.

Sui controlli e le possibili nuove strette da parte del Governo: “Molti si lamentano sui controlli che non ci sarebbero. In realtà ci sono, la Polizia locale oltre che nei parchi sta controllando nel cimitero, per evitare assembramenti. Salvo piccoli problemi, le persone stanno dimostrando che vanno in solitudine al cimitero. Questa battaglia non sarà breve, la durata sarà minore se saremo responsabili. Importantissimo osservare la distanza di sicurezza, i comportamenti sbagliati stanno incidendo sulle ulteriori scelte che farà il Governo sulla stretta sui supermercati”.