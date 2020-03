Covid-19, mercoledì scuole chiuse a Isernia per sanificazione

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, “a scopo meramente cautelativo e precauzionale” e “facendo seguito ai provvedimenti del governo centrale e di quello regionale per la prevenzione del Covid-19”, ha disposto con apposita ordinanza la chiusura di tutte le scuole per la giornata di mercoledì 4 marzo per consentire gli interventi di sanificazione.

Coinvolti dal provvedimento sono tutti gli istituti scolstici di Isernia, dalle secondarie di primo grado alle primarie e dell’infanzia facenti capo all’I.C. “S. Giovanni Bosco” e all’I.C. “Giovanni XXIII”, nonché alle sezioni Primavera.

Come accaduto altrove e in una logica di igienizzare gli ambienti con una pulizia straordinaria, le scuole resteranno chiuse una sola giornata agli alunni e ai docenti ma non al personale scolastico ritenuto necessario per il supporto agli interventi.

Intanto in Molise continua l’azione di monitoraggio dell’emergenza. E solo oggi, 2 marzo, la nostra regione non è più tra quelle in cui non si registrano casi (come Basilicata, Sardegna e Valle d’Aosta). Fino a ieri tutti i tamponi effettuati risultavano negativi, il primo caso positivo oggi, e al momento sono 75 sono le persone in isolamento precauzionale a domicilio, 111 quelle in sorveglianza.

Considerando la circostanza che l’isolamento precauzionale coinvolge l’intera famiglia, il numero degli interessati è da considerarsi contenuto.