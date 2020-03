Coronavirus, tampone sui contatti del 32enne campobassano positivo – I NUMERI – L’EMERGENZA

PRIMO CASO DI COVID-19 A CAMPOBASSO, SI INDAGA LA RETE DI CONTATTI DEL CONTAGIATO

Sono 16 i casi accertati di coronavirus in Molise. La giornata di ieri, 11 marzo, è stata particolarmente drammatica a Campobasso, dopo che si è diffusa la notizia della positività di un 32enne studente di Medicina all’Università del Molise, tornato da Milano il 1 marzo scorso e regolarmente autodenunciatosi all’Asrem così come altre 400 persone. Tuttavia è la catena di contatti avuti negli ultimi giorni nel capoluogo a preoccupare maggiormente la popolazione campobassana, andata in fibrillazione quando si è appresa la notizia del primo caso di Covid-19 in città. Il giovane infatti non era in quarantena perché quando è rientrato non era ancora obbligatorio farlo.

16 CASI IN MOLISE, SEMPRE 3 IN CONDIZIONI SERIE

Il giovane è ricoverato quindi nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli insieme con altre tre persone che in Molise hanno il Covid-19. Sono invece tre i ricoverati in Terapia Intensiva mentre altri 9 contagiati proseguono il decorso della malattia a casa. Va ricordato inoltre che un uomo molisano ha perso la vita dopo aver contratto il nuovo coronavirus. Si tratta dell’89enne di Sesto Campano che era ricoverato allo Spallanzani. Dal conteggio rimane esclusa anche la guardia medica di Venafro che è sempre rimasta in cura nel Lazio.

DONNA ARRIVATA IN AMBULANZA IN SERATA, MA NON E’ DI CAMPOBASSO

Nella serata di ieri inoltre una donna di 51 anni con sospetto coronavirus è stata trasportata in ambulanza dal 118 al Cardarelli. Tuttavia la signora non è di Campobasso, ma arriva da Termoli ed è originaria di Foggia. I risultati sul tampone che le è stato fatto si dovrebbero conoscere oggi.

OGGI SANIFICAZIONE AL SAN TIMOTEO E DIVERSI PUNTI DI CAMPOBASSO

Nella giornata odierna inoltre sarà sottoposto a sanificazione l’ospedale San Timoteo di Termoli che risulta chiuso da 8 giorni a causa della positività al Covid-19 di alcuni operatori sanitari che erano stati al lavoro all’interno del nosocomio. Nelle scorse ore sono stati dimessi gli ultimi 5 pazienti che erano ricoverati e anche medici e infermieri hanno potuto lasciare il presidio ospedaliero.

Invece a Campobasso è prevista la sanificazione delle aule e degli uffici dell’Università del Molise, frequentata dal contagiato di Campobasso. L’Unimol precisa tuttavia che questa seconda ondata di igienizzazione era già in programma. Anche due centri commerciali di Campobasso dovrebbero essere sanificati in giornata.