Coronavirus, stabili i contagiati molisani. Tenda al Gemelli, 2 giunte comunali in quarantena

Positivi restano 14, ma si attende risultato di altri tamponi

Alle 13 di oggi 7 marzo la situazione, secondo quanto comunicato dall’Asrem, è la seguente: 14 persone positive, di queste 2 in terapia intensiva, 3 in malattie infettive, 9 a casa sotto terapia domiciliare, 150 in isolamento precauzionale; 144 in sorveglianza.

L’Asrem, in via cautelativa e sulla base delle ultime disposizioni, ha sospeso momentaneamente le attività ambulatoriali, sia istituzionali che in regime di libera professione intramoenia, anche presso il P.O. “Veneziale” di Isernia sino al prossimo 15 marzo. La stessa decisione era già stata presa sia per il Cardarelli che per il San Timoteo di Termoli, che resta chiuso.

Restano in rianimazione due contagiati

Non si allenta il timore per le condizioni cliniche dei due contagiati molisani con coronavirus. Entrambi si trovano nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, sotto stretta osservazione da parte dei medici e sottoposti a ossigeno. Le loro condizioni sono giudicate serie. Si tratta del medico termolese che ha contratto il virus verosimilmente in Trentino Alto Adige durante la settimana bianca in Val di Fassa, alla quale ha preso parte una numerosa comitiva partita da Termoli nella quale sono diversi i casi di positività riscontrati al rientro. Il medico, operatore del San Timoteo, è stato trasferito da malattie infettive a terapia intensiva mercoledì sera. Ieri invece si sono aggravate le condizioni della donna, anche lei di 61 anni, residente a Montenero di Bisaccia, che avrebbe invece contratto l’infezione a Telese, in Campania, durante i festeggiamenti del carnevale. Il marito resta ricoverato in malattie infettive insieme con due termolesi che hanno bisogno di cure sanitarie specifiche. Era stata invece dimessa la terza paziente di Montenero di Bisaccia, dove non sembrano esserci altri casi di positività, ieri mattina. La donna, la più anziana dei tre, si trova nella sua abitazione e non può essere ancora giudicata guarita, ma le sue condizioni sono buone.

Tenda, filtro e posti di terapia intensiva all’ex Cattolica

Questa mattina – 7 marzo – gli uomini della Protezione civile guidata da Alberta De Lisio hanno provveduto a montare la tenda filtro davanti al Gemelli Molise spa. Tecnicamente in quella tenda si fa il triage, cioè quell’attività che viene svolta nei pronto soccorso per selezionare i pazienti, fare la prima anamnesi, la scheda ingresso, la prima visita. Il triage campale (cioè nella tenda pneumatica) è motivata dall’aumento progressivo degli utenti che accedono ora con potenziali sintomi. E allora questo serve a evitare che vadano al pronto soccorso dove è vietato.

Non è l’unica misura attivata dalla ex Cattolica di Campobasso, un punto di riferimento importante per la sanità molisana e non solo. Nella nuova sala sono stati attivati circa 20 posti letto di terapia intensiva per fronteggiare eventuali emergenze dovuti alle infezioni da coronavirus.

Rianimazione chiusa a Termoli, trasferiti tre pazienti al Neuromed

È iniziata questa mattina la sanificazione dei locali all’interno del Presidio Ospedaliero San Timoteo di Termoli che ospitano il Pronto Soccorso, la medicina d’urgenza, la terapia intensiva. Da qui i tre pazienti che si trovavano intubati per ragioni diverse dal Covid-19 sono stati trasferiti nelle ultime ore al Neuromed di Pozzilli, l’istituto neurologico che ha dato la disponibilità a mettere in campo posti letto extra per i pazienti molisani, così come il Gemelli di Campobasso. È il contributo che per il momento la sanità privata dà a quella pubblica nella gestione di un’emergenza che col trascorrere delle ore si fa molto difficile perché quello che manca soprattutto sono proprio le postazioni di terapia intensiva in Molise, ovvero posti letto dotati di attrezzature salvavita e ossigeno.

Sono due le Giunte in quarantena, dopo Ururi anche Larino

Il Comune di Larino ha voluto fare chiarezza sulla situazione che vede l’intera Giunta in quarantena a causa del contatto avuto con un dipendente comunale risultato positivo al Covid-19. Lo stesso provvedimento era stato adottato dal sindaco di Ururi Raffaele Primiani e dalla sua Amministrazione già giovedì scorso.

“Il giorno lunedì 2 marzo – si legge in una nota pubblicata su Facebook dal Comune di Larino – il dipendente si è recato in Comune per svolgere la propria attività, dopo aver trascorso dei giorni di vacanza dal 22 al 29 febbraio in Trentino. Al suo rientro il dipendente è entrato in contatto con il Sindaco e i 4 Assessori, con il Presidente del Consiglio e con il responsabile del servizio Urbanistica e Ambiente”.

In un ulteriore passaggio, il Comune spiega che “nella giornata di mercoledì 4 marzo ha comunicato di non potersi recare a Larino, in quanto febbricitante. Nella stessa giornata, il Sindaco veniva a conoscenza del fatto che una persona recatasi in vacanza in Trentino risultava positiva al tampone eseguito per Coronavirus. Il Sindaco, dopo aver appreso tale notizia, ha immediatamente telefonato al dipendente per accertarsi se la persona risultata positiva fosse stata in vacanza insieme a lui. Il dipendente comunale confermava al Sindaco che quella persona aveva alloggiato nel suo stesso hotel in Trentino e, pertanto, in base al protocollo di prevenzione previsto per il Coronavirus risultava essere in quarantena.

Il dipendente comunale si sottoponeva al più presto al tampone faringeo per verificare se anch’egli fosse positivo. Nel tardo pomeriggio di ieri si è venuti a conoscenza della positività del dipendente e, così come previsto dal protocollo, le sette persone entrate in contatto con dipendente (Sindaco, 4 Assessori, il Presidente del Consiglio e il responsabile del servizio Urbanistica e Ambiente) sono entrate in quarantena, cioè dovranno rimanere isolate per 14 giorni, ovvero fino al giorno 16 marzo. In via precauzionale sono entrate in quarantena anche due addette alle pulizie del Palazzo Ducale.

Il contagiato, non essendo residente nel Comune di Larino, non è da considerarsi come primo caso di Coronavirus della comunità. Si svolgerà nel pomeriggio di oggi l’opera di sanificazione della casa comunale, dei locali dell’ex Carcere e della Palestra Comunale di Via Santa Chiara”.

Montenero, al via la sanificazione delle strutture comunali

È iniziata stamane la sanificazione delle strutture comunali a Montenero di Bisaccia. La conferma arriva dal sindaco Nicola Travaglini via Facebook. “Sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti comunali, scolastici e degli altri uffici segnalati. Informo inoltre che la Società Autoservizi Tessitore S.r.l., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Montenero di Bisaccia, ha attuato un piano straordinario per l’igienizzazione e sanificazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando e potenziando le normali attività di pulizia che già vengono svolte quotidianamente.

Comunico il mio sincero apprezzamento per la scelta comprensibilmente sofferta, assunta dai sacerdoti di Montenero di Bisaccia, di sospendere in via cautelativa e precauzionale fino al 15 marzo tutte le attività catechistiche e pastorali e tutte le celebrazioni liturgiche e religiose nella nostra comunità. Una scelta difficile, ma ponderata e mirata a tutelare la salute pubblica in un momento in cui le misure precauzionali ci vengono suggerite e richieste dalla ragione, oltre che dal Governo. Le chiese resteranno comunque aperte per la preghiera personale e individuale”.

Il primo cittadino ha inoltre fatto sapere che “le persone di Montenero attualmente in osservazione e quarantena non mostrano sintomi particolari e sono pertanto tranquilli e sotto controllo. Voglio rivolgere infine il mio augurio per una pronta guarigione ai nostri due concittadini ancora ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, affinché possano superare presto questo difficile momento”. È iniziata stamane la sanificazione delle strutture comunali a Montenero di Bisaccia. La conferma arriva dal sindaco Nicola Travaglini via Facebook. “Sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti comunali, scolastici e degli altri uffici segnalati. Informo inoltre che la Società Autoservizi Tessitore S.r.l., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Montenero di Bisaccia, ha attuato un piano straordinario per l’igienizzazione e sanificazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando e potenziando le normali attività di pulizia che già vengono svolte quotidianamente.

Comunico il mio sincero apprezzamento per la scelta comprensibilmente sofferta, assunta dai sacerdoti di Montenero di Bisaccia, di sospendere in via cautelativa e precauzionale fino al 15 marzo tutte le attività catechistiche e pastorali e tutte le celebrazioni liturgiche e religiose nella nostra comunità. Una scelta difficile, ma ponderata e mirata a tutelare la salute pubblica in un momento in cui le misure precauzionali ci vengono suggerite e richieste dalla ragione, oltre che dal Governo. Le chiese resteranno comunque aperte per la preghiera personale e individuale”.

Il primo cittadino ha inoltre fatto sapere che “le persone di Montenero attualmente in osservazione e quarantena non mostrano sintomi particolari e sono pertanto tranquilli e sotto controllo. Voglio rivolgere infine il mio augurio per una pronta guarigione ai nostri due concittadini ancora ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, affinché possano superare presto questo difficile momento”.

Pronto soccorso resta chiuso, personale in quarantena

Medici, infermieri e tecnici in servizio tra il pronto soccorso e la medicina d’urgenza si trovano in regime di isolamento nelle rispettive abitazioni. Sono ore molto difficili per il presidio deputato alle urgenze dell’ospedale San Timoteo, che resta chiuso a oltranza. Giovedì scorso infatti 25 dipendenti sono rimasti a stretto contatto nello stesso ambiente e solo la mattina successiva è stata riscontrata la positività al coronavirus per una di loro, dottoressa del 118. La conseguenza è che l’intero personale, con l’eccezione di 2 medici e 6 infermieri che però non potrebbero garantire la regolare turnazione, è stato messo in quarantena.

Seguono aggiornamenti