In tutta Italia ieri è stata una giornata difficile all’interno degli istituti penitenziari: lo stop ai colloqui per l’emergenza coronavirus in Italia e il divieto ai familiari dei detenuti di poter fare visite in carcere hanno creato tensioni e problemi.

I detenuti evasi dal carcere di Foggia hanno reso necessari controlli e posti di blocco nella nostra regione, a Campobasso in particolare. E proprio qui stamattina – 10 marzo – si è spostata l’onda della protesta, probabilmente anche a causa del trasferimento di alcuni reclusi da Modena dove ieri sette persone sono morte per overdose da farmaci prelevati nelle infermerie.

E il loro arrivo renderebbe insopportabile la vita nelle piccole e già sovraffollate celle del carcere di Campobasso, oltre a esporre gli stessi detenuti al rischio contagio da Covid-19: la città emiliana del resto è inserita nella zona rossa dallo scorso 8 marzo, ossia prima che il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte firmasse il nuovo decreto (in vigore da oggi) che estende la zona rossa a tutto il Paese,

Perciò questa mattina nell’istituto di pena del capoluogo alcuni detenuti hanno dato fuoco ai materassi. Il fumo nero che ha invaso le celle era ben visibile nelle zone più centrali del capoluogo.

Imponente lo schieramento delle forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno circondato la casa di reclusione e bloccato il traffico diretto verso via Cavour.

La protesta ha messo in subbuglio anche la popolazione: chi in quel momento era in casa o in ufficio si è barricato dentro.

Non è la prima protesta che scoppia nella nostra regione a causa del coronavirus: ieri sera intorno alle 19 le proteste erano esplose nell’istituto penitenziario di Isernia. Invece a Larino questa mattina la Guardia di Finanza ha catturato proprio uno dei detenuti fuggiti a Foggia.

