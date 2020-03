Coronavirus, rientri in Molise: 470 persone censite

E’ aumentato il numero dei molisani che si sono censite all’Azienda sanitaria regionale dopo aver fatto ritorno dalle regioni del Nord e del Centro in cui vivono per motivi di lavoro: sono attualmente 470, secondo il dato fornito ieri sera (14 marzo) dalla Regione Molise. Sono in quarantena, secondo l’ordinanza del governatore Donato Toma. Tre giorni fa erano 430.

Secondo il provvedimento del capo della Giunta, chi torna dal Nord doveva comunicarlo entro due ore telefonando ai numeri 0874.313000, 0874.409000 oppure inviando una mail agli indirizzi coronavirus@asrem.org; dipartimentounicoprevenzione@asrem.org.

Non ci sono invece nuovi contagi. Tre persone restano ricoverate in Terapia intensiva, 4 nel reparto di Malattie infettive, tutte ricoverate presso il P.O. Cardarelli di Campobasso. Sono 10 le persone in isolamento domiciliare e c’è da registrare un caso di dimissione, sempre dal Cardarelli.