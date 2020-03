Coronavirus, precauzioni e misure più rigide al Tribunale di Larino

Una serie di misure cautelative per evitare i rischi legati al coronavirus è stata stabilita dal presidente del Tribunale di Larino Michele Russo e dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Oreste Campopiano.

Fino al prossimo 31 marzo i professionisti dovranno evitare l’accesso diretto alle cancellerie per la presentazione di istanze e comunicazioni avvalendosi dei mezzi telematici di trasmissione e privilegiando, per quanto attiene gli atti civili, le modalità previste dal processo civile telematico.

Inoltre bisognerà osservare la distanza minima di almeno un metro da ogni interlocutore e il personale ausiliario in servizio ai piani vigilerà sul rigoroso rispetto di tale cautela. Chi entrerà nel palazzo di giustizia o negli uffici del Giudice di Pace – siano essi avvocati o semplici utenti – dovrà fornire un’autocertificazione per attestare che non si è stati contagiati dal coronavirus o che non si abbiano avuto contatti con persone contagiate. L’autocertificazione sarà consegnata alla segreteria della presidenza che provvederà a trasmetterla all’Asrem. In caso contrario, non potrà accedere al Tribunale.

Nel caso in cui si tratti di testimoni o di parti processuali, il nominativo della persona verrà segnalato al giudice del procedimento in corso con l’indicazione del diniego dell’ingresso, ai fini della valutazione della circostanza quale legittimo impedimento che giustifica il rinvio dell’udienza.

Inoltre non potrà essere contemporaneamente presenti all’interno degli uffici giudiziari un numero tale di persone che non consente di rispettare la distanza minima di un metro tra una persona e l’altra.

Per questo il personale ausiliario affiancherà il personale addetto alla vigilanza armata per contingentare gli ingressi e assicurare che in ogni spazio degli uffici non sia presente un numero di persone superiore a quello determinato da ciascun responsabile di piano approvato dal Presidente del Tribunale.

L’accesso alle cancellerie invece è consentito solo agli avvocati e ai professionisti muniti di prenotazione acquisita dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Larino secondo il numero massimo giornaliero indicato dal Presidente del Tribunale. L’accesso alle cancellerie è consentito altresì a curatori fallimentari, professionisti delegati e consulenti tecnici d’ufficio che non siano avvocati.

L’ingresso è consentito invece ai semplici utenti solo se la loro presenza sia richiesta per il compimento di un atto di volontaria giurisdizione per la presentazione di un’istanza rituale che non richiede il ministero di un difensore.