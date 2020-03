Coronavirus, l’Università del Molise attiva corsi on line

Il Covid-19 cambia anche la vita degli studenti e dei docenti universitari: scuole e atenei resteranno chiusi fino al 15 marzo come previsto in uno dei provvedimenti del Governo per evitare i rischi legati al contagio.

Per andare incontro alle richieste degli studenti, dalla prossima settimana l’Università del Molise avvierà la didattica a distanza, una soluzione presa da istituti e da altri atenei per consentire ai ragazzi di studiare e non restare indietro con il programma.

Lunedì 9 marzo sarà pubblicato l’elenco dei primi corsi che si svolgeranno on line. Inoltre, l’Ateneo “ha già avviato il potenziamento delle modalità alternative di insegnamento allo scopo di garantire la continuità dei corsi ed un regolare svolgimento delle attività didattiche e formative in un contesto di limitata mobilità degli studenti”, si legge in una nota. “Nel caso se ne presentasse la necessità, l’Università del Molise sarà pronta a estendere la didattica a distanza a tutti i corsi, nella convinzione che le presenti circostanze non debbano interrompere i percorsi formativi e il diritto allo studio”.

Al tempo stesso per tutta la prossima settimana saranno off limits alcuni spazi interni all’Università: da lunedì 9 a venerdì 13 marzo “per ragioni organizzative connesse all’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, le biblioteche e gli altri spazi comuni delle strutture universitarie dedicati allo studio e alla ricerca (sale studio e meeting point) non saranno fruibili da studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti, collaboratori universitari e utenza esterna”.

La fruibilità di tali spazi per le attività di ricerca e di studio comune, in assenza di indicazioni contrarie, riprenderà nella settimana successiva secondo le modalità operative che saranno tempestivamente comunicate.