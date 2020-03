La paura ama il silenzio. È sposa del suo mistero, ancella del suo segreto.

La paura, a volte, è un’algida maestra; il perentorio rintocco che scandisce gli istanti di una quotidianità affranta; l’aura impalpabile adagiata su ore e sensazioni, su strane attese: quelle di un nuovo riscatto, di speranze ulteriori.

La paura, a volte, è una preziosa scoperta. Un destriero da addomesticare, il drago da cavalcare per ritrovare sentieri di brina.

Ne stiamo apprezzando, discutendo, affrontando, in questi giorni, scaturigini e implicazioni. Perché il contagio genera l’allerta, le manifestazioni di una nuova relazionalità adesso trincerata dietro i bastioni della prudenza.

Il “Coronavirus” è uno spettro capace di inquietare: le potenziali carenze gestionali e la tenuta del sistema sanitario, oltre che le coscienze.

Scellerato farsi dominare dalla psicosi; una barbarie cedere all’azzardo del lassismo e della superficialità. Occorrono invece onestà e coraggio, ma soprattutto buonsenso. Proteggere chi ci protegge è adesso l’incrollabile necessità. L’unica scelta possibile per salvaguardare l’esercizio di una libertà che non può non contemplare l’altro, il prossimo.

Una scelta da osservare stavolta sui binari della solitudine, sulle linee di una distanza pregna di cura e rispetto, di raccoglimento. Una sorta d’apparente blasfemia nell’epoca dell’istantaneità invadente, dei gargarismi e del chiasso del “mediaevo” e delle sue piazze virtuali: il regno della volatilità, della liquidità dei rapporti, dei lazzi frivoli annegati in un aperitivo, dei fiumi di chiacchiere e vanità costruiti (e autosomministrati) per riempire spazi e vuoti interiori. L’impero dell’effimero.

Ben venga allora la regola, ben venga l’obbligo, il ritorno ad un sacro timore purché servano a ristabilire il senso del giusto, a farci rinvenire non al di fuori bensì dentro di noi un “altrove” possibile.

Proviamo dunque per una volta a fare quadrato, a riabbracciare le mura di casa e il loro confortante tepore, a chiuderci dentro noi stessi per irrorare i germogli di un giardino troppo spesso dimenticato: l’interiorità, la disciplina, la riconciliazione con gli affetti più cari, i libri e la poesia. La famiglia, quando fino a ieri l’ossessione del danaro e della carriera ci ha portato lontano. La preghiera, ora che persino la Chiesa tributa la propria genuflessione al laicismo, accettando con tacito assenso i lucchetti alle parrocchie. La supremazia del pellegrinaggio terreno sul “dono” dell’esistenza eterna; la castrazione della vita spirituale del popolo fedele.

Proviamo adesso, eroicamente, a riaccogliere ferite e fragilità, ricordi che credevamo d’aver sepolto.

È questo affacciarsi sugli specchi dell’anima, questo guardarci dentro, la pietra filosofale: comprendere meglio chi siamo e chi abbiamo il dovere di essere; dentro e appena più in là di noi stessi.

Per sublimare la nostra missione di uomini e cittadini, per immergerci finalmente con ritrovata dignità nelle rive di una socialità che adesso reclama il nostro senso d’appartenenza. A una comunità, a una città. A uno e un solo suolo, ad una e una sola patria.

Santifichiamo dunque, ora, la torre dalla quale proveniamo: sposiamone la causa, celebriamone il fiero primato. Esorcizzando i nostri egoismi, purificando ogni attesa nel “Lete” dell’intimità, nell’abbraccio di un saggio discernimento, nel fisiologico ritorno al principio, all’essenziale. Finalmente liberi. Dal pressappochismo e dalle turbe di paure che ben presto non faranno più paura. L’amore le dissolverà. Allora e solo allora, il silenzio non sarà più prigione ma eloquente ricchezza; la distanza non più anelito, ma desiderio e volontà di potenza.

Allora e solo allora, saremo capaci di riempire il nostro tempo con qualcosa di diverso dal baccano nevrotico di imbarazzanti leggerezze. Allora, e solo allora, saremo capaci di attraversare il buio che ci attraversa. Il buio che ci spaventa da dentro.