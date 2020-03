ore 9 – I contagi in regione restano 15

Resta stabile il bilancio dell’emergenza coronavirus in Molise. Con le dimissioni di ieri 10 marzo dal reparto di Malattie Infettive dell’uomo di 64 anni residente a Montenero di Bisaccia – coniuge della donna considerata la paziente 1 della regione e che è ancora in rianimazione – il quadro ha registrato un leggero miglioramento. Restano stabili i numeri dei contagi in Molise, fermi a quota 15. Tre persone risultano ricoverate in terapia intensiva. Si tratta dell’82enne termolese ricoverato ieri, del medico 61enne sempre di Termoli, le cui condizioni sono ancora gravi ma in miglioramento, e appunto della donna di Montenero di Bisaccia di 60 anni. Quattro le persone che si trovano in Malattie Infettive al Cardarelli. Infine otto sono in isolamento domiciliare. Un molisano finora è deceduto a causa del covid-19, l’89enne di Sesto Campano che era ricoverato allo Spallanzani di Roma.

ore 8 – Sospese fino al 22 marzo le prestazioni ambulatoriali nei Distretti sanitari di Termoli, Campobasso e Isernia

L’Asrem ha reso noto, nella serata di ieri 10 marzo, che al fine di limitare il potenziale rischio di contagio rappresentato dall’accesso dei pazienti nelle strutture sanitarie – sia a garanzia dei cittadini stessi che degli operatori sanitari impegnati nelle attività correlate alla gestione dell’emergenza sanitaria – le prestazioni delle attività ambulatoriali erogate presso le strutture ambulatoriali ricadenti nei distretti sanitari di Campobasso, Isernia e Termoli sono sospese fino al 22 marzo, salvo eventuali proroghe.

Analogamente sono sospese, con decorrenza immediata e per lo stesso periodo, tutte le attività di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per prestazioni di specialistica ambulatoriale e di riabilitazione ambulatoriale e semiresidenziale. “Le prestazioni domiciliari riabilitative continueranno ad essere erogate nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle norme ministeriali emanate in piena sicurezza attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione”.

Le attività ambulatoriali saranno organizzate al fine di assicurare comunque l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza, nonché quelle di dialisi. Viene sospesa altresì attività libero-professionale intramuraria eventualmente svolta presso le strutture distrettuali. Sono sospese altresì le prenotazioni per posti disponibili in agenda rientranti nel periodo 11 marzo-22 marzo delle prestazioni presso le strutture distrettuali ritenute dal prescrittore ‘brevi’, ‘differibili’ e ‘programmabili’.

Sarà possibile prenotare se attraverso il call center che attraverso gli sportelli CUP solo le prestazioni recanti motivazioni d’urgenza. “Al fine di non creare disagi alla cittadinanza a seguito delle presenti disposizioni, i direttori dei distretti contatteranno i pazienti già prenotati, al fine di organizzare in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle disposizioni ministeriali, l’eventuale rinvio di quanto programmato o l’erogazione delle prestazioni ritenute indifferibili.

