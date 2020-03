Anche a Guglionesi verrà garantito il servizio di consegna farmaci a domicilio nei giorni dell’emergenza Covid-19.

Si è costituita infatti l’Unità di crisi per il Coronavirus a Guglionesi, e ne fanno parte il Comune, gli operatori sanitari e la protezione civile. “L’obiettivo è fare in modo che le persone più deboli ricevano i medicinali di cui hanno bisogno senza inutili rischi di contagio al di fuori delle loro abitazioni”, fanno sapere dall’Amministrazione.

Le persone che hanno bisogno di farmaci dovranno contattare il proprio medico per la richiesta. Questi poi preparerà le relative ricette e le farà pervenire in farmacia in via telematica o in forma cartacea. La farmacia allestirà i farmaci e comunicherà telefonicamente al paziente interessato l’eventuale importo da pagare. Sarà poi un operatore della protezione civile, attrezzato in maniera adeguata con guanti monouso, mascherina e spray igienizzante, a ritirare in farmacia (in orario da concordarsi) i pacchetti con i medicinali e provvederà subito dopo alla consegna a domicilio.

Si ricordano i recapiti telefonici dei medici di base:

Dr. De Santis Alfredo tel. 0875/689842

Dr.ssa Corvo Matilde tel. 0875/681398

Dr.ssa Vernacchia Cinzia tel. 0875/689097

Dr.ssa De Santis Marina tel. 0875/689647

Farmacie:

Dr. Sorella Pasquale tel. 0875/730120

Dr. Berchicci Luigi tel. 0875/689032

Protezione Civile – organizzazione di volontariato Sant’Antonio tel. 3357890658

Inoltre il Comune rende noto quali uffici e servizi sono aperti o meno in paese, come riportato nella foto in basso.