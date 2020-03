Tra i tanti cambiamenti che il nuovo coronavirus ha apportato nelle vite delle famiglie ce n’è una, oltremodo rilevante. Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, almeno fino al 15 marzo.

C’è da dire che sulle scuole di Termoli si sovrappongono due normative distinte, di rango nazionale e di rango locale. Le due ordinanze del Sindaco di Termoli, la 43 e poi la 49 dell’8 marzo, impongono la chiusura delle scuole.

“Va detto che l’ordinanza, ancorché pienamente efficace in quanto pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Termoli, non era stata notificata né all’Ufficio Scolastico né alle scuole di Termoli che, a quanto mi risulta, erano oggi regolarmente aperte e con tutto il personale ATA in servizio”, spiega la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipseoa Maria Chimisso. “In realtà avrebbero dovuto essere chiuse, perché i due istituti giuridici, la sospensione delle lezioni e la chiusura delle scuole, sono ben diversi. Con la sospensione delle lezioni non si svolgono attività didattiche, ma restano in servizio il Dirigente scolastico (Preside), il Direttore amministrativo (segretario) e tutto il personale amministrativo (le segreterie), tecnico (il personale dei laboratori) e ausiliario (i bidelli o collaboratori scolastici). Le scuole in quanto pubblici uffici restano così aperte al pubblico.

La chiusura delle scuole equivale invece ad interruzione del servizio (pubblico, ecco il perché della cautela dei Sindaci quando cadono tre fiocchi di neve), ma è disposta in caso di emergenze anche sanitarie, come in questo caso”. In questo caso i cancelli delle scuole restano dunque chiusi.

Intanto le scuole di Termoli sono state tutte sanificate e disinfestate dal Comune, per i nidi, infanzia, primaria e medie (il primo grado), della provincia di Campobasso invece per il secondo grado (superiori). Dell’avvenuta disinfezione è stato rilasciato il verbale, che va pubblicato all’albo delle scuole, come da ordinanza sindacale.

“Nella ordinanza 49, il Sindaco di Termoli inserisce una clausola in virtù della quale i dirigenti scolastici e il personale necessario possono operare anche con ordinanza di chiusura per improrogabili esigenze di servizio. E infatti nella nostra scuola parte del personale è rimasto oggi per inserire i dati dell’organico di diritto dei nuovi professionali per il prossimo anno scolastico, ma ci sarà da inserire i dati dell’organico di sostegno, pagare l’IVA e diversi altri adempimenti”.

Veniamo al Ministero. Ovviamente l’Istruzione segue alla lettera il dettato dei decreti Conte, che prevedono per l’intero territorio nazionale che non sia zona rossa la sospensione delle lezioni. “Ieri sera 8 marzo alle 22 alle scuole è stata inviata una nota dai Capi dipartimento. In buona sostanza, tra le righe, in maniera abbastanza evidente, si invitano i dirigenti scolastici a voler ridurre “all’osso” le presenze del personale a scuola, applicando il lavoro agile, cioè a distanza, cosa facilmente realizzabile per l’attività amministrativa. Per quelle categorie per le quali il lavoro a distanza non è realizzabile, la circolare recupera la legge sullo sciopero (146/90), che prevede un contingente minimo di presenze, cioè grosso modo, due collaboranti scolastici (bidelli), un assistente amministrativo di segreteria, il dirigente scolastico, il direttore amministrativo, un tecnico di laboratorio (ma questo è solo per le superiori)”.

Contemporaneamente, confermando quanto già scritto in altri atti, si ribadisce che i Presidi son tenuti ad attivare modalità di formazione a distanza per gli studenti, senza l’obbligo di sentire il collegio dei docenti. “Questo è un passaggio fondamentale, anche perché le riunioni collegiali sono sospese, come tutte le attività di formazione in presenza. La maggior parte delle scuole si sta orientando per la formazione a distanza. Nell’Istituto Alberghiero sono al momento attivi 389 corsi di FAD, attraverso la piattaforma di Google GSuite. Ma altre piattaforme, come EDMODO, sono in uso nelle scuole di Termoli. La valutazione delle attività degli studenti ha carattere formativo e non sommativo (con voto). Il monito del Mistero non è secondario, perché in tutta questa faccenda è a rischio la validità dell’anno scolastico, essendo ormai saltati i duecento giorni minimi prescritti per il riconoscimento. Sono ferme le prove INVALSI, anche sulle classi quinte, e tutta la struttura stessa dell’Esame di stato è messa in discussione. Insomma, servirà una normativa simile a quella delle calamità naturali”.

Intanto nelle scuole si fa osservare la distanza di un metro ed è esposto il dispenser di disinfettante delle mani nei locali scolastici. “Oggi noi a scuola abbiamo lavorato tutti con le mascherine e i guanti, non per l’infezione ma per rispetto reciproco”.