Coronavirus, è la settimana del picco. Più posti letto al Cardarelli. Tampone per campobassano – L’EMERGENZA

Il picco – si ipotizza – è atteso per il 18 marzo. Fra due giorni. Si apre la settimana più dura dell’emergenza coronavirus, la più delicata e forse anche complicata per gli ospedali del Sud, inclusi quelli del Molise: dovrebbero iniziare ad emergere i casi legati alle persone tornate dalla Lombardia, che sono ‘saltate’ sui treni della stazione di Milano centrale prima che entrasse in vigore il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha esteso il ‘controllo rafforzato’ a tutta l’Italia. Ecco perchè questa mattina, in una intervista al Corriere della Sera, lo stesso premier ha ribadito l’invito della popolazione a restare a casa, unica arma contro la diffusione del Covid-19. Solo così si potrà evitare che gli ospedali del Sud vadano in tilt. Purtroppo il Nord, dove la sanità è molto più attrezzata, insegna.

In questi giorni nella nostra regione sono rientrate quasi 500 persone che si sono autodenunciate all’autorità sanitaria: un obbligo previsto dall’ordinanza del governatore Donato Toma.

Tra queste anche un ragazzo di Campobasso, rientrato da Bologna e sottoposto a tampone dopo aver presentato sintomi sospetti. Il risultato dell’accertamento sarà reso noto in giornata.

PAZIENTI DA BERGAMO RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

I due pazienti partiti da Bergamo, dove i presidi sanitari non hanno più posti letto a causa dell’elevato numero dei casi, sono arrivati all’alba a Pescara con un aereo appositamente predisposto. Infine, intorno alle 5 del mattino l’arrivo a Campobasso e il ricovero in Terapia Intensiva del Cardarelli. Quindi sale il numero dei pazienti ricoverati in questo reparto. Invece i contagi restano fermi a 17.

DG ASREM: “TERAPIE INTENSIVE NEI TRE OSPEDALI REGIONALI”

REGIONE MOLISE ATTIVA PAGINA PER DOMANDE FREQUENTI

Cosa devo fare se sono rientrato dalle aree dichiarate ‘zone rosse’ all’inizio dell’emergenza legata al coronavirus? Quali numeri devo contattare per censirmi? E cosa devono fare gli autotrasportatori in arrivo dal Nord? Come devono comportarsi i sindaci? Sono alcune delle domande a cui si può trovare risposta nell’apposita pagina dedicata alle Faq attivata dalla Regione Molise sul proprio sito Internet (http://www3.regione.molise.it).

CALENDA SOLLECITA TOMA SU OSPEDALI LARINO E VENAFRO