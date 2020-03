Le scuole di Termoli resteranno chiuse per tre giorni, da giovedì 5 a sabato 7 marzo. Lo ha deciso il sindaco Francesco Roberti emanando un’ordinanza proprio in queste ore, per consentire la sanificazione di tutti i plessi scolastici del territorio.

Il primo cittadino termolese ha disposto “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché delle sezioni primavera operanti sul territorio del comune di Termoli per i giorni di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 marzo 2020 al fine di espletare gli interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici, consentendo nelle scuole l’accesso di personale scolastico e comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli interventi”.

Nella giornata di ieri, in una apposita conferenza stampa, il sindaco aveva chiesto a tutti di mantenere la calma smentendo l’ipotesi di voler chiudere le scuole. Ma l’evolversi della situazione, con l’aumento dei contagi e i casi in comuni vicini come Vasto, hanno evidentemente spinto Roberti a optare per la chiusura immediata.

È una decisione, quella del Comune di Termoli, che potrebbe venire replicata anche a livello nazionale, visto che si attendono le decisioni ufficiali da parte del Governo Conte.

Attualmente però non ci sono notizie di altre scuole chiuse in Molise, se si eccettua Montenero di Bisaccia dove i contagiati sono tre. A Guglionesi, ad esempio, la sanificazione delle scuole verrà effettuata nel fine settimana.

“Il Comune di Guglionesi informa la cittadinanza e gli utenti degli edifici pubblici che sabato 7 e domenica 8 marzo, in via esclusivamente precauzionale, si procederà alla sanificazione e disinfestazione dei luoghi pubblici comunali (municipio, edifici scolastici, palestra e biblioteca). Lunedì 9 marzo le attività pubbliche e scolastiche si svolgeranno regolarmente, come dai relativi orari in calendario” si legge in una nota ufficiale del Comune di Guglionesi.

“Pur non essendo obbligati – spiega il Sindaco di Guglionesi, l’avvocato Mario Bellotti – come Amministrazione comunale abbiamo deciso, in azione di prevenzione, di procedere alla sanificazione e disinfestazione degli edifici pubblici nelle giornate di chiusura, garantendo, alla loro riapertura, una maggiore sicurezza per la salute dei cittadini e degli utenti. Inoltre, invito tutti a tenere attentamente in considerazione le regole comportamentali indicate nelle direttive del Governo italiano, consultando il portale www.salute.gov.it, e disposte in materia di protezione da virus Covid-19”.

Anche a Montecilfone sabato 7 marzo verranno sanificate le due strutture scolastiche. In seguito il Comune fornirà due dispenser igienizzanti per le mani che verranno posizionati nelle scuole.

