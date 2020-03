Lo scalo abruzzese stabilisce nuove regole dopo il decreto del Governo presentato nella tarda serata di ieri, lunedì 9 marzo, con cui il premier Giuseppe Conte ha reso l’Italia zona rossa. Alcuni dei voli delle compagnie sono stati sospesi temporaneamente, come spiega la nota: il volo da e per Milano Linate della compagnia di bandiera Alitalia è sospeso per ora e fino al prossimo 3 aprile.

Anche il volo per Catania della compagnia Volotea non raggiungerà il centro siciliano fino al 4 aprile. Ryanair interrompe invece i collegamenti aerei per Bergamo a partire da mercoledì e quelli per Bucarest a partire da oggi, martedì 10 marzo, fino a metà aprile.

“La Saga, Società di gestione Aeroportuale, segue costantemente l’evoluzione normativa sulla materia, la cui continua evoluzione può comportare modifiche alle modalità di fruizione dei servizi aerei ed aeroportuali”, si legge infine nella nota con cui viene annunciato quindi che i voli potranno subire nuove modifiche.