Il contagio

Positiva una 60enne al Coronavirus, ricoverati anche il marito e una conoscente con sintomi

Sono tre le persone ricoverate in isolamento nel reparto di malattie infettive di Campobasso. Oltre alla donna trasferita con sintomi febbrili in mattinata, anche il marito e una conoscente con la quale è stata in contatto negli ultimi giorni. Entrambi presentano sintomi ma sono in buone condizioni. Il risultato del tampone è atteso per la mattinata di martedì. "La rete sta funzionando bene e i pazienti non sono gravi" commenta il direttore Virginia Scafarto, che invita a mantenere la calma. D'altra parte era ampiamente prevedibile, come già anticipato dai medici, che il Coronavirus prima o poi avrebbe registrato casi in tutte le regioni italiane.

FOTO D' ARCHIVIO