Controlli su autocertificazioni e locali, una denuncia a Ururi

È di una denuncia su 30 controlli riguardo le autocertificazioni e 14 sui negozi il bilancio parziale della Polizia Locale di Ururi in questi giorni di controlli per vigilare sul rispetto delle norme previste per contrastare il Covid-19.

Gli agenti della Municipale di Ururi hanno eseguito infatti 30 controlli alle autocertificazioni riguardo gli spostamenti delle persone e 14 controlli nei negozi sull’obbligo della dotazione di mascherina e guanti per gli esercenti, il rispetto delle distanze e del numero massimo consentito di persone all’interno dei locali.

Da queste verifiche è scaturita una denuncia ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale per mancato rispetto delle normative anti coronavirus.

“L’attività di controllo della Polizia Locale di Ururi, in questa situazione di totale emergenza e in condizioni di estrema criticità generale, continuerà incessante propriamente per venire incontro quanto più possibile alle esigenze della collettività cittadina” si legge in una nota della Polizia Municipale del centro arbereshe.