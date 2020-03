Ore 20 – CONTAGIATI FERMI A 17, NEGATIVO TAMPONE DI OGGI POMERIGGIO

Il numero dei contagiati in Molise è fermo a 17 compreso la donna di 60 anni di Montenero di Bisaccia ricoverata stanotte in malattie Infettive. Negativo il tampone elaborato al Cardarelli nel pomeriggio di oggi, su un prelievo fatto su una donna del bassoMolise con sintomi di febbre e tosse. La signora non è positiva. Restano 2 i cluster finora individuati nel monitoraggio epidemiologico: quello di Termoli e quello di Montenero di Bisaccia.

Ore 19 – ARRIVATE MASCHERINE DA SUD-AFRICA PER MEDICI MOLISANI

Arrivate 1300 mascherine dal Sud-Africa: sono per gli operatori sanitari del Molise e sono state prese in consegna dalla Protezione Civile del Molise, con il direttore Alberta De Lisio. Sono 14 i dipendenti della rete operativi in questo momento, con un piccolo “esercito” di 500 volontari che si sta occupando di gestire sull’intero territorio regionale le situazioni legate alla’pprovvigionamento di farmaci, alla distribuzione di dispositivi di sicurezza, all’emergenza in riferimento anche e soprattutto alle persone anziane e malate.

60ENNE RICOVERATO ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA

Si è presentato in ospedale, a Castel di Sangro, con sintomi sospetti. Poi il suo trasferimento nel nosocomio dell’Aquila: sarà sottoposto a tampone un 60enne altomolisano che questo pomeriggio – 13 marzo – ha chiesto l’intervento degli operatori sanitari della struttura che si trova al confine tra l’Abruzzo e la nostra regione. L’uomo, come riferisce il quotidiano Teleasse, presentava dispnea e affanno. L’accertamento sanitario stabilirà nelle prossime ore se è stato contagiato da Covid-19.

SAN TIMOTEO CHIUSO, FELICE: “SI VA PER LE LUNGHE PERCHE’ MANCA PERSONALE”

BASSO MOLISE SENZA OSPEDALE: IL CASO SAN TIMOTEO SU LA 7

TOMA ANNUNCIA NOVITA’ PER GLI OSPEDALI

FARMACI CONSEGNATI A CASA DEI MALATI A CAMPOBASSO

PROSEGUE RACCOLTA FONDI #IOAMOILSANTIMOTEO. NE PARLA LA7

SITUAZIONE NEL VICINO ABRUZZO PREOCCUPANTE: 84 CASI, ANCHE GIOVANI

17ESIMO CONTAGIO IN MOLISE: E’ UNA DONNA DI MONTENERO

OSPEDALE DI TERMOLI, AL VIA LA PULIZIA. DA DOMANI LA SANIFICAZIONE VERA E PROPRIA

Stamane, 13 marzo, sono iniziate le pulizie all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli. Il nosocomio come noto è chiuso e non potrà riaprire prima che sia fatta una sanificazione dell’intero edificio. Rispetto a quanto comunicato, i tempi della riapertura potrebbero slittare. Questo perchè la sanificazione vera e propria dovrebbe partire domani e dunque si potrà verosimilmente riaprire all’utenza martedì o mercoledì. Nella mattinata odierna in ospedale ci sono ditte di pulizia specializzate, provviste dei dispositivi di sicurezza, che stanno preparando il tutto in vista della sanificazione.

IL QUADRO DEI CONTAGIATI IN MOLISE: 8 PERSONE IN OSPEDALE

Sono quindi 17 i contagiati da Covid-19 in Molise dopo l’ultimo caso riscontrato ieri sera a Montenero di Bisaccia. La situazione al momento vede tre ricoverati in Terapia Intensiva a Campobasso: la paziente 1, donna di Montenero di 60 anni, il medico 61enne di Termoli e un 82enne, anch’egli di Termoli.

Cinque invece le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, mentre restano nove le persone positive al nuovo coronavirus che stanno affrontando il decorso della malattia a casa perché non hanno sintomi rilevanti.

Inoltre sono in quarantena 217 persone e 203 in sorveglianza. Altri tamponi sono stati eseguiti nelle scorse ore e i risultati dovrebbero essere resi noti a breve.

L’ASREM ACCENDE UNA LUCE: SARA’ SPENTA SOLO A EMERGENZA FINITA

I CONTATTI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER QUESTIONI LOGISTICHE

Intanto la Regione Molise fa sapere che presso la Protezione civile regionale, sono stati attivati i seguenti contatti: numero verde: 800.120.021. E-mail: covid19@protezionecivile.molise.it.

I due contatti servono, esclusivamente, per ricevere comunicazioni logistiche, diverse da quelle sanitarie.

