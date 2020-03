SITUAZIONE NEL VICINO ABRUZZO PREOCCUPANTE: 84 CASI, ANCHE GIOVANI

17ESIMO CONTAGIO IN MOLISE: E’ UNA DONNA DI MONTENERO

OSPEDALE DI TERMOLI, AL VIA LA PULIZIA. DA DOMANI LA SANIFICAZIONE VERA E PROPRIA

Stamane, 13 marzo, sono iniziate le pulizie all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli. Il nosocomio come noto è chiuso e non potrà riaprire prima che sia fatta una sanificazione dell’intero edificio. Rispetto a quanto comunicato, i tempi della riapertura potrebbero slittare. Questo perchè la sanificazione vera e propria dovrebbe partire domani e dunque si potrà verosimilmente riaprire all’utenza martedì o mercoledì. Nella mattinata odierna in ospedale ci sono ditte di pulizia specializzate, provviste dei dispositivi di sicurezza, che stanno preparando il tutto in vista della sanificazione.

IL QUADRO DEI CONTAGIATI IN MOLISE: 8 PERSONE IN OSPEDALE

Sono quindi 17 i contagiati da Covid-19 in Molise dopo l’ultimo caso riscontrato ieri sera a Montenero di Bisaccia. La situazione al momento vede tre ricoverati in Terapia Intensiva a Campobasso: la paziente 1, donna di Montenero di 60 anni, il medico 61enne di Termoli e un 82enne, anch’egli di Termoli.

Cinque invece le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, mentre restano nove le persone positive al nuovo coronavirus che stanno affrontando il decorso della malattia a casa perché non hanno sintomi rilevanti.

Inoltre sono in quarantena 217 persone e 203 in sorveglianza. Altri tamponi sono stati eseguiti nelle scorse ore e i risultati dovrebbero essere resi noti a breve.

L’ASREM ACCENDE UNA LUCE: SARA’ SPENTA SOLO A EMERGENZA FINITA

I CONTATTI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER QUESTIONI LOGISTICHE

Intanto la Regione Molise fa sapere che presso la Protezione civile regionale, sono stati attivati i seguenti contatti: numero verde: 800.120.021. E-mail: covid19@protezionecivile.molise.it.

I due contatti servono, esclusivamente, per ricevere comunicazioni logistiche, diverse da quelle sanitarie.

