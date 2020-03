Consigliere regionale in quarantena: la moglie è infermiera del 118 di Bojano

Ha deciso di porsi in quarantena domiciliare il consigliere regionale Armandino d’Egidio (in foto con Nico Romagnuolo). L’ex sindaco di San Polo Matese, eletto nell’assise di via IV Novembre con Forza Italia e presidente della Terza commissione consiliare, è a casa dopo che la moglie, una delle infermiere della postazione del 118 di Bojano, è risultata positiva al covid-19 assieme ad altri tre operatori.

L’Asrem intanto ha attivato il protocollo e sta ricostruendo tutta la catena dei contatti.

“Il Presidente della III Commissione Consiliare, Armandino D’Egidio, ha deciso di rendere nota la notizia per dovere civico e morale”, fanno sapere dal suo staff con un post pubblicato su Facebook.

“Il consigliere, ora in quarantena, come da protocollo, tiene a precisare che le sue condizioni di salute sono nella norma e che, grazie allo “smart working”, non ha avuto alcun tipo di contatto con la sua Segreteria politica negli ultimi 10 giorni”.