Consegna farmaci a casa, auto Protezione civile in giro col megafono per la novità

Il comune di Petacciato e la Protezione Civile hanno attivato un nuovo servizio essenziale per chi ha particolarmente bisogno di medicine in questi giorni di emergenza dovuta al Covid-19 da qualche ora un’auto della Protezione Civile unità di megafono sta passando lungo le vie del paese comunicando a tutti che per le persone anziane e per i malati impossibilitati a muoversi è stato attivato un servizio di consegna gratuita domiciliare dei farmaci.

Basta Infatti comunicare l’esigenza di medicinali al proprio medico di base che a sua volta li comunicherà alla protezione civile, la quale con un proprio volontario consegnerà le medicine a chi ha strettamente bisogno.

Si moltiplicano quindi gli interventi e le iniziative della Protezione civile per la consegna di farmaci sull’intero territorio regionale.