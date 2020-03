La ConfimpreseItalia Molise ha attivato a partire da oggi, martedì 24 marzo, uno sportello informativo sulle misure economiche legate all’emergenza Coronavirus.

Lo sportello fornirà chiarimenti relativi a numerose tematiche, a partire dalle disposizioni del fondo centrale di garanzia, per passare poi alla sospensione dei pagamenti delle rate di finanziamento, mutui e leasing.

Chi vorrà inoltre potrà chiedere informazioni sulla sospensione del pagamento dei mutui per la prima casa e sulle misure fiscali per chi ha la partita Iva. Ci saranno anche esperti pronti a rispondere a domande legate alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, l’indennità una tantum di 500 euro e quella di 600 euro per i lavoratori autonomi e professionisti.

Per fare domande o risolvere dubbi, lo sportello informativo sarà dispobile attraverso una mail, basterà inviare le proprie domande in forma scritta all’indiritto molise@confimpresaitalia.org, le risposte arriveranno entro 24 ore.