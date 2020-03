Compleanno speciale per Francesco: gli auguri del mister e dei calciatori rossoblù

Un compleanno speciale che Francesco, 12 anni di Campobasso, ricorderà sicuramente per sempre. Certo, non è il massimo stare chiusi in casa anche nel giorno in cui si compiono gli anni e si vorrebbe festeggiare con gli amici e i parenti. Ma lui è un ometto e ha capito bene quanto sia importante fare quello che dicono gli esperti e la mamma.

Qualcosa di speciale però c’è stato davvero. Dovete sapere che Francesco è un grande tifoso dei Lupi. E quale migliore sorpresa gli poteva essere riservata se non gli auguri rossoblù di mister Cudini e dei giocatori?

“L’augurio più bello è festeggiare presto in una maniera diversa, perché no magari allo stadio… Un abbraccio”. Queste alcune parole del tecnico del Campobasso. A cui hanno fatto eco i videomessaggi di Francesco Bontà e Pietro Cogliati. Insomma, non sarà stato il compleanno più divertente di sempre, ma certamente quello più intenso ed emozionante sì. Auguroni Francesco, un giorno racconterai tutto questo ai tuoi figli. FdS