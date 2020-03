Dopo il centrosinistra, che ieri aveva ‘denunciato’ il modus operandi della maggioranza che sta continuando a convocare commissioni consiliari, anche il MoVimento 5 Stelle di Termoli dice la sua sul tema.

“In un momento così difficile per tutti, le polemiche e le divisioni non aiutano nessuno. Come amministrazione, e senza differenze tra maggioranza e minoranza, dobbiamo agire all’unisono per il bene del nostro paese. Questo è il nostro pensiero.

Le commissioni consiliari, in questo momento, possono non essere la priorità per alcuni di noi, per altri sì. Nel rispetto della legge, bisogna agire con scienza e coscienza. Convocare le commissioni significa anche assumersi delle responsabilità nei confronti di tutti, perché se ciò che ognuno di noi può fare per contribuire a superare questo momento è “stare a casa”, proprio dalle istituzioni non si può “essere costretti” a venir meno a questo impegno in favore del principio di rappresentanza dei cittadini in virtù del mandato ricevuto.

Una severa e profonda riflessione sul punto è necessaria. La nostra solidarietà al Sindaco, alle forze dell’ordine, ai volontari, e a tutte le persone che si stanno impegnando per superare questa crisi ed esprimiamo la nostra vicinanza a tutti i cittadini di Termoli. Uniti ce la faremo”.

E la chiosa non poteva che essere #IoRestoACasa