Colletorto, Daniele Nalli compie 18 anni: tanti auguri

Questo è un giorno importante per te, perché hai raggiunto i tuoi 18 anni. Questi anni sono volati. Sembra adesso che eri un bambino, non possiamo prometterti una vita senza difficoltà ma sappi che la forza nascerà tra lotta e delusioni e ricorda sempre di non perdere il sorriso che ti contraddistingue e di custodire nel cuore i valori più importanti. Sappi che noi ti saremo sempre vicini ogni volta che cercherai la nostra mano. Sei un ragazzo meraviglioso dentro e fuori e non possiamo non essere orgogliosi di te, del tuo modo di essere e di ragionare. Grazie di tutto e auguri con tanto affetto da parte della tua famiglia e di tutti gli amici.