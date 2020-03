Chi è in quarantena e viene trovato in strada rischia 12 anni per concorso in epidemia

da oggi c’è un nuovo modulo da compilare per chi deve uscire di casa in questi giorni di emergenza coronavirus: una voce si aggiunge a quelle già esistenti.

Nuovo Modulo (scaricalo qui)

Il nuovo modello per l’autocertificazione è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e oltre a tutte le informazioni richieste nel modulo precedente prevede anche: dichiarare di non trovarsi in quarantena e quindi nella situazione in cui devono sottostare le persone risultate positive al tampone per il coronavirus oppure nel regime di isolamento cui devono sottostare quanti hanno avuto contatti a rischio e con persone risultate positive. Chi viene trovato fuori casa nonostante sia sotto quarantena per il tampone positivo rischia infatti fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.