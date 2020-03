Centrosinistra Termoli: “Riorganizzazione sanitaria, troppa confusione. Toma sia chiaro”

Il centrosinistra di Termoli chiede spiegazioni e chiarezza sulla riorganizzazione della sanità ospedaliera ospedaliera e territoriale.

“Cosa succederà della nostra sanità ospedaliera e territoriale?

Veniamo a sapere dagli organi di stampa come il Presidente Toma abbia, se pur con ritardo, finalmente partorito un piano strategico dell’emergenza sanitaria COVID 19 ma da quel che si legge poco si dice su Termoli e sul Basso Molise ad eccezione della riapertura del San Timoteo data per certa per la giornata di oggi ma purtroppo rinviata a mercoledì e magari alla prossima settimana.

Quel che è stato detto è veramente poco chiaro.

Non si comprende se Larino e Venafro verranno riaperti e quando.

Non si capisce quale sarà la geografia ospedaliera regionale non solo per l’eventuale cura del Coronavirus ma anche per la cura di altre patologie che purtroppo non si sono arrestate in questo periodo.

Non si dice se attualmente vi sono sufficienti DPI Dispositivi di Protezione individuale per tutti gli operatori sanitari e se gli stessi vi saranno in iperemergenza in misura necessaria, se vi è stato o vi sarà l’acquisto di nuove apparecchiature (in particolare respiratori forzati) e la loro dislocazione, se vi sarà o meno l’aumento dei posti in terapia intensiva e tante altre cose che in un piano emergenziale coordinato devono essere previste per affrontare una possibile maggiore emergenza rispetto a quella attuale (incrociamo le dita).

Inoltre ci avrebbe fatto piacere conoscere quanti tamponi sono stati fatti in Molise, quanti ce ne sono nella disponibilità dell’ASREM attualmente e se esiste una programmazione di questo tipo di indagine nei prossimi giorni.

Ed ancora se nella nostra città è stata fatta la ricostruzione della catena dei contatti delle persone risultate positive al tampone, come annunciato dal Presidente Toma per l’”unico” campobassano sin’ora positivo, e che esito ha avuto.

L’unica soluzione che noi riusciamo ad individuare in questa prospettazione del Governatore è l’utilizzo degli ospedali da campo e non si sa dove. Restiamo in attesa di maggiori delucidazioni ma non ci sembra l’idea migliore posto che se si dovessero allestire nuovi posti di rianimazione riteniamo che la migliore soluzione sia quella di utilizzare gli ospedali di Larino e Venafro.

Ad ogni buon conto crediamo fermamente che in un periodo di emergenza sanitaria come questo, e lo diciamo senza alcuna vena polemica, sia fondamentale che le istituzioni rispondano non al Centrosinistra Termolese ma con esso ai cittadini che hanno diritto di sapere con dovizia di particolari cosa stia succedendo e cosa i nostri governanti e le Istituzioni stiano facendo per risolvere i problemi e quale sia la strategia per l’immediato futuro. Abbiamo assistito ad altre Regioni che già da tempo hanno approntato dei piani strategici con soluzioni condivisibili o meno, ma esistenti e tali piani sono stati ampiamente comunicati. Ci riferiamo, senza citare la Lombardia ed il Veneto, alle vicine Marche che hanno deciso di dividere gli ospedali esistenti in Regione fra quelli dedicati al COVID 19 con la creazione di veri e propri nuovi reparti e quelli invece dedicati alle cure riguardanti le patologie ordinarie che non sono scomparse con la presenza del coronavirus!

Perciò è importante la riapertura dell’Ospedale di Termoli nel più breve termine possibile (era apparso negli organi di stampa il termine di oggi per la riapertura ed invece – da quel che è dato sapere – si è lontani dal farlo!) e decidere anche quale utilizzo farne. Ad esempio si potrebbe individuare il San Timoteo (vista anche la igienizzazione e sanificazione in corso) come Ospedale per le cure cosiddette ordinarie compresa la terapia intensiva (ricordiamoci che una rianimazione come quella dell’Ospedale di Campobasso utilizzata per i malati COVID19 non può essere utilizzata per i ricoveri ordinari) ovviamente con un preaccesso al Pronto Soccorso esterno al nosocomio ove possibile fare un utile TRIAGE (valutazione della patologia e selezione di smistamento) per coloro che arrivano. In tal modo si potranno dare risposte concrete alla numerosa utenza del nostro Nosocomio.

Altro discorso va fatto per la medicina territoriale. Ed infatti le altre patologie non è che sono diventate meno dannose o meno mortali con la presenza del Coronavirus e la medicina territoriale serve proprio a non intasare gli ospedali ed ad operare le cure delle malattie che non necessitano del ricovero ospedaliero ma che sono altresì urgenti perché possono portare comunque a danni irreparabili o alla morte. Qualche giorno fa il Direttore Generale unitamente al Direttore Sanitario – per contenere il contagio – hanno ordinato, a partire da oggi, di assicurare solo le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza! E ciò solo nei distretti di Termoli, Campobasso ed Isernia e solo per tre giorni alla settimana (Lunedì, Mercoledì e Venerdì). Orbene la domanda viene spontanea. Chi è che stabilisce l’urgenza ? Il paziente che comunque si recherà dal professionista ASREM per curare la propria patologia ritenuta urgente visto che il filtro del medico di base è stato ridotto telefonicamente? E i pazienti di altri territori che saranno costretti a venire a Termoli invece che nelle Case della Salute territoriali oltre al disagio logistico non sono maggiori veicoli di contagio potenziali? Crediamo che sia sbagliato non organizzare un attività ambulatoriale (certo ad esclusione di quella ordinaria) e limitarla sia territorialmente e sia nelle giornate. Oggi, anche a causa della mancata riapertura del San Timoteo la medicina territoriale avrebbe potuto e dovuto fare da attività di supporto piena per i nostri concittadini con ambulatori aperti sette giorni su sette ovviamente il tutto con le precauzioni possibili per evitare il contagio e con i dispositivi di sicurezza personali obbligatori.

In ultimo ma non per ultimo un’ istanza al Presidente Toma affinchè cambi la propria ordinanza n. 6 del 14 u.s. nel senso di ampliare la messa in quarantena obbligatoria non solo per i soggetti provenienti in Molise dalle ex zone rosse ma da tutta Italia e dall’estero”.