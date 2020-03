Centrosinistra chiede stop alle commissioni consiliari: “Noi non verremo”

Stop alle commissioni consiliari per evitare riunioni che diventano potenziali occasioni di contagio da coronavirus. È quanto chiedono i consiglieri comunali di centrosinistra a Termoli.

Per questo Sbrocca, Scurti, Casolino e Vigilante chiedono al sindaco con una richiesta protocollata ieri “di disporre in via precauzionale e cautelativa, a tutela della salute e della incolumità di noi consiglieri, dei segretari verbalizzanti e degli eventuali cittadini che assistono alle commissioni, la sospensione dell’attività delle commissioni consiliari almeno fino al 15 marzo, con conseguente annullamento delle sedute già convocate.

Qualora la presente richiesta non dovesse essere accolta, si comunica sin d’ora che i sottoscritti consiglieri comunali on prenderanno parte alle sedute delle commissioni consiliari in questa settimana, ritenendo che in questo momento sia fondamentale per la salute pubblica di tutti i cittadini adottare ogni misura utile a prevenire e limitare il più possibile la diffusione del virus Covid-19”.