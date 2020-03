Casa di riposo ‘Pistilli’, il presidente Dentizzi stila le regole anti-Coronavirus

Alla luce dell’evoluzione degli eventi riguardanti il Coronavirus ed in considerazione dell’ordinanza e delle indicazioni operative emesse dal Governo e dalla Regione, il presidente della casa di riposo ‘Pistilli’ di Campobasso, Cosimo Dentizzi, dà le indicazioni relative ad alcuni comportamenti a tutela dei cari presenti nella struttura.

“Non ci troviamo in presenza di alcun contagio, ma la delicata condizione dei nostri ospiti renderebbe particolarmente critico un contagio all’interno della nostra struttura – spiega il dottore –. Al fine di tutelare la salute ed il benessere degli ospiti e di ridurre al minimo il rischio di propagazione del virus vi chiediamo di adottare i seguenti comportamenti e che potrebbero essere prorogate in coerenza con le indicazioni delle autorità sanitarie”.

Per questo, si invitano parenti, amici e badanti ad evitare le visite in struttura, e non è consentito l’accesso alla struttura da parte di visitatori provenienti dai comuni sottoposti a misure di contenimento. Inoltre, l’accesso è vietato a tutte le persone che manifestano sintomi simil-influenzali, come febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, congiuntivite (anche uno solo dei sintomi descritti). Le attività all’interno della residenza proseguiranno come di consueto, senza ridurre in nessun modo l’assistenza e le attività socioeducative. Ma saranno per il momento sospese le attività di grande gruppo, le feste, le attività con volontari esterni, le celebrazioni religiose.

“Cercheremo di evitare l’accesso dei vostri cari ad ambulatorio ed ospedali limitando l’effettuazione di visite specialistiche in esterno ai casi strettamente necessari e non differibili – chiude Dentizzi –. Il personale della struttura rimane a vostra disposizione anche telefonicamente per darvi informazioni in merito ai vostri cari. I nostri ospiti saranno comunque sempre raggiungibili per conversazioni telefoniche. Certi che capirete la vostra collaborazione è importante, vi ringraziamo anticipatamente”.