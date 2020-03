Cartoon bimbo Paleolitico, dopo le polemiche proposta ritirata

L’associazione Prhomo ha ritirato la proposta di realizzare un cartoon del bimbo del Paleolitico di Isernia, dopo le polemiche dei giorni scorsi.

In una nota, l’associazione si dice “risentita dalle dichiarazioni del sindaco e dalle opinioni di parte degli amministratori” e afferma di aver ritirato “formalmente e materialmente la documentazione presentata con protocollo numero 8429 in quanto raccoglie come oltraggiosi gli atteggiamenti della amministrazione comunale di Isernia e in base ad essi rileva una evidente inadeguatezza a comprendere le complesse sfumature presenti nel complesso della proposta”.

Inoltre PrHomo fa sapere che avrebbe fornito “alcuni criteri paradigmatici che potessero guidare nella scelta del nome da attribuire alla possibile figura del bimbo. Lo studio, avendo un valore indicativo, ha fissato le condizioni di partenza del ragionamento che devono presiedere alla ricerca coniugandole con elementi di storia della cultura e di valore antropologico che interagissero virtuosamente con le specificità del territorio al fine di possibili sviluppi nel marketing territoriale”.