Il Campobasso ‘sotterra’ l’Agnone e manda in visibilio i 3500 di Selvapiana

Una giornata splendida, attesa da anni, desiderata fortemente. Il Campobasso manda al tappeto l’Agnone e prosegue la rincorsa alla vetta della classifica. Il Matelica vince a Vastogirardi ed è primo in solitaria, a -3 i Lupi che agganciano il Notaresco, ancora ko.

Che pubblico. Nell’imminenza della gara i biglietti sono esauriti: 3500 tifosi rossoblù assiepati in curva e nelle tribune. Oltre ai 50 agnonesi in curva sud. Un record stagionale, numeri che non si toccavano dai bei tempi. In questa emozionante aria la squadra si carica per il fischio d’inizio. E la coreografia è da serie A, con maxi bandiera del Capitano Michele Scorrano, bandierine festanti e l’applauso ai familiari sotto la Nord.

Si parte. Al 7’ il contropiede di Alessandro è fulminante, dribbla un avversario e serve a sinistra Cogliati che fa tutto da solo ma va a sbattere su un difensore. La tensione è palpabile, l’Olympia ha un approccio aggressivo. Incredibile al 24’: il portiere granata esce male, Cogliati recupera palla, carambola sui piedi di Zammarchi che prova a girare a rete ma c’è un difensore ospite pronto a salvare tutto.

A centrocampo gli agnonesi si lasciano preferire, spesso Brenci si ritrova da solo e sono problemi. Ma lo stadio esplode al 44’: Alessandro pennella uno scavetto per Zammarchi che di prima disegna un cross perfetto per l’incornata di Bontà che fa andare in visibilio il pubblico.

La ripresa si apre con i Lupi proiettati in avanti a caccia del raddoppio che viene sfiorato due volte, prima da Brenci anticipato all’ultimo momento, poi da Dalmazzi che a due metri dalla porta vede sfilare la palla davanti agli occhi. La prima vera occasione dell’Agnone al 57’, quando D’Ercole prova il tiro a giro ma trova la risposta di Raccichini, dal corner ancora grossa opportunità per Minicucci che spara alto dal dischetto.

Il 2-0 è un’azione da manuale (59’): Zammarchi vola a destra, si ‘fuma’ con un tunnel il marcatore, uno sguardo al centro e assist per Alessandro che si inventa un gol di tacco mandando in paradiso il pubblico. Non è finita: il tris che ‘ammazza’ l’Agnone arriva al 62’, con lo svarione Ciampi che rimette in gioco Cogliati davanti alla porta, tocco sotto e 3-0. Una goduria immensa per lo splendido tifo di Selvapiana. C’è solo una squadra in campo. E a sette dalla fine Vanzan cala il poker al termine di un’azione corale.

CAMPOBASSO 4

OLYMPIA AGNONESE 0

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna (87′ Sbardella), Dalmazzi, Bontà (79′ Musetti), Candellori, Cogliati, Alessandro (87′ Giampaolo), Zammarchi (79′ Tenkorang). A disposizione: Natale, Pistillo, La Barba, Sanseverino, Barbetta, Giampaolo.

ALL.: Cudini

OLYMPIA AGNONESE: Mejri, Vogliacco, Nicolao, Viscovich (71’ Kone), Ciampi, Allegra, Ballerini (50’ Minacori), Pejic, Arfaoui (50’ D’Ercole), Minicucci, Acosta. A disposizione: Kuzmanovic, Litterio, Allegretto, Tallevi, Diop.

ALL.: Pizii

ARBITRO: Tesi di Lucca.

Assistenti: Pischedda di Torino e Cimarrusti di Novara.

MARCATORI: 44′ Bontà, 59′ Alessandro, 62′ Cogliati, 83′ Vanzan.

Note: ammoniti Alessandro, Dalmazzi (C), Allegra, Kone, Viscovich, Vogliacco (A). Presenti circa 3500 spettatori di cui una cinquantina da Agnone.

26^ GIORNATA: Avezzano-Pineto 0-1, Campobasso-Olympia Agnonese 4-0, Chieti-Real Giulianova 1-2, Fiuggi-Cattolica 0-4, Jesina-Porto Sant’Elpidio 0-1, Notaresco-Vastese 0-1, Sangiustese-Montegiorgio 0-1, Tolentino-Recanatese 3-1, Vastogirardi-Matelica 0-1.

CLASSIFICA: Matelica 55, Campobasso e Notaresco 52, Recanatese 48, Pineto 43, Vastese 42, Olympia Agnonese 40, Montegiorgio 38, Tolentino 36, Porto Sant’Elpidio e Vastogirardi 34, Fiuggi 33, Cattolica e Giulianova 28, Avezzano e Sangiustese 20, Chieti 18, Jesina 13.

Foto esultanza Maurizio Silla