Una donna di 44 anni è caduta da un’altezza di circa 4 metri nelle prime ore del mattino di domenica 15 marzo a Petacciato marina. La signora è stata quindi soccorsa dal 118 di San Salvo e in seguito trasportata in elicottero a Pescara, per via delle serie ferite riportate nella caduta. Per fortuna era cosciente all’arrivo dei soccorritori.

L’episodio è avvenuto attorno alle 8 del mattino in uno dei palazzi di via Ionio, a Petacciato marina. Per cause ancora da accertare la donna è caduta da un’altezza di circa 4 metri. Non si sa se sia caduta accidentalmente o se abbia fatto un gesto estremo.

Si tratta di una signora che non è residente a Petacciato, ma originaria di un paese della zona frentana al confine fra Molise e Puglia. Era già stata notata a Petacciato nei giorni scorsi perché girava per le strade del paese con una valigia nonostante le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus.

Proprio ieri mattina era stata fermata dai carabinieri della caserma di via Adriatica insieme con la Polizia Municipale. Era stato richiesto l’intervento del 118 che le aveva fatto una rapida visita. Non avendo riscontrato alcun sintomo da Covid-19, né altri apparenti malanni a parte uno stato confusionale, non era stato necessario il trasporto in ospedale, né si sono potuti prendere provvedimenti per lei.

Stamane questo episodio, i cui dettagli non sono ancora definiti. Qualcuno ha chiamato un’ambulanza stamane e la donna è stata soccorso dal 118 (è intervenuto quello di San Salvo perchè quello del Molise non poteva) che le ha riscontrato un politrauma. Essendo però ancora chiuso l’ospedale San Timoteo di Termoli, e viste le sue condizioni serie, si è deciso per il trasferimento urgente in una struttura di fuori regione.

Si è alzato da Pescara l’elicottero del 118 che è atterrato sul piazzale parcheggio di fianco al ristorante ‘La Pineta’, lungo la statale 16. Per dare assistenza ai soccorritori sono giunti anche i vigili del fuoco da Termoli, i carabinieri e i forestali delle locali Stazioni. Poco dopo le 8,30 il velivolo ha prelevato la 44enne per il trasferimento all’ospedale di Pescara.