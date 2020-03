Caccia di selezione cinghiali, prorogata scadenza per corsi formazione

È stata prorogata la scadenza delle domande per i corsi di formazione di Caccia di Selezione di cinghiali. I tre Presidenti degli ATC molisani, riunitisi ieri 3 marzo, hanno accolto le sollecitazioni di diversi cacciatori e coltivatori e hanno prorogato la data di scadenza al 13 marzo.

“La proroga – dicono all’unisono i tre presidenti – si rende necessaria per facilitare la formazione di un maggior numero di cacciatori di selezione, tra i cacciatori e gli agricoltori regionali, in possesso di regolare licenza di caccia, prioritari nell’assegnazione dei quadranti sui fondi da loro condotti. La proroga ci permette, altresì, di spostare al 16 marzo l’inizio dei corsi, per rispettare le disposizioni sanitarie per l’emergenza Coronavirus-19”

La caccia di Selezione, posta in atto dagli ATC Molisani su disposizione della Regione Molise, tende a dare risposte ai cittadini e agli agricoltori, nonché alle provocazioni lanciate da Monsignor Bregantini, Visto che, per il momento, la caccia di selezione è l’unica soluzione ritenuta legittima, oltre all’attività venatoria, dalla legge 157 del 1992, che può essere adottata, oggi in regione, per arginare il fenomeno dei cinghiali”.