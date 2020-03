Bugaboo Cameleon 3 Plus: il passeggino 2 in 1 migliore che c’è

Il nuovo passeggino Bugaboo Cameleon 3 Plus è in seduta un prodotto davvero molto valido perché si trasforma da carrozzina passeggino in maniera da accompagnare il bambino dalla nascita e nelle diverse fasi di crescita. Quando si tratta di scegliere il passeggino, tanti genitori vanno in confusione perché non è così facile come potrebbe sembrare e scegliere con attenzione tra tutte le diverse caratteristiche.

Per questa ragione, abbiamo deciso di parlare più approfonditamente delle caratteristiche di questo rivoluzionario passeggino che ha ottenuto ottime recensioni.

Bugaboo Cameleon 3 Plus: che cos’è

Il passeggino Bugaboo Cameleon 3 Plus è il nuovo modello che arriva dopo quello storico che si fatto conoscere per via delle sue ottime caratteristiche. La nuova versione ancora più migliorata con dettagli che aumentano la praticità maneggevolezza. Essendo un passeggino 2 in 1, si trasforma facilmente in base alle esigenze. La navicella è perfetta per i primi giorni di vita del bambino. La vicenda però si può mettere anche al contrario affinché diventi la seduta del passeggino. La seduta si può regolare perché reclinabile ma anche reversibile per sistemare il bambino verso l’interno oppure l’esterno. Questo significa che con un solo prodotto si evita di dover acquistare carrozzine passeggini nel corso del tempo.

Ma non è finita qui perché il Bugaboo Cameleon 3 Plus diventa anche seggiolino per auto. Compatibile con una vasta gamma di veicoli, il passeggino con un semplice adattatore garantisce la sicurezza del piccolo anche in auto senza doverlo continuamente spostare dalla carrozzina al seggiolino e viceversa.

Tutti i punti di forza

Questo passeggino a moltissimi punti di forza iniziando dalla adattabilità per utilizzare un unico prodotto in diverse situazioni, come spiegato approfonditamente nel paragrafo precedente. Inoltre, si tratta di un passeggino leggero e maneggevole poiché a peso al di sotto dei 10 kg. Le grandi ruote facilitano i movimenti anche sui terreni più sconnessi. È stata aggiunta anche una grande cesta porta per un comfort ancora maggiore. Inoltre, questo passeggino è disponibile in tanti colori diversi da scegliere in base al proprio gusto personale. Che Il suo punto di forza maggiore che può essere utilizzato a lungo senza il timore che si rovini poiché è stato realizzato in materiali solidi e robusti.

Il prezzo del Bugaboo Cameleon 3 Plus

Alcune persone però hanno anche individuato dei punti di debolezza. Per montare il passeggino la prima volta ci vogliono circa 30 minuti, ma in fin dei conti non così tanto perché tutti prodotti di questo tipo hanno bisogno di qualche attenzione in più in fase di montaggio. Altro svantaggio di cui vale la pena parlare è il prezzo. È vero che questo passeggino a un prezzo piuttosto alto ma bisogna considerare il fatto che si tratta di due prodotti uno. Infatti, acquistando questo passeggino – carrozzina e anche seggiolino per auto si evita di dover comprare più prodotti separatamente perciò, in fin dei conti, si arriva anche a un risparmio.