12.03.2020 Sei arrivata portando con te uno squarcio di luce, come una stella cadente in una notte buia, che ha illuminato tutti intorno a te in questo momento pieno di paura. Ti auguriamo solo cose belle e non vediamo l’ora di abbracciarti.

Che la tua nascita possa essere segno importante e tangibile di quanto è straordinaria la vita.

Benvenuta piccolo batuffolo rosa da mamma e papà, i nonni, gli zii, e gli amici dei neo genitori Marvin e Fabiana! Benvenuta Elettra Ferrante.