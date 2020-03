Stringenti le misure adottate dal Comune di Termoli per il contrasto e la diffusione del Coronavirus. Per il momento arrivano nuove norme, valide fino al 15 marzo 2020, che si inseriscono nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, integrando le varie ordinanze già in vigore con una stretta ulteriore in considerazione soprattutto del fatto che sono stati accertati più casi di positività al Covid 19 nel territorio di Termoli, dove c’è un cluster che ha anche interessato il personale sanitario, e dove tutti i ricoveri sono stati sospesi per procedere alla sanificazione disposta dall’autorità sanitaria.

Leggi l’ordinanza

I presupposti. Una doppia emergenza che da un lato deve fronteggiare la possibile diffusione epidemiologica e dall’altra un pronto soccorso chiuso e un ospedale interdetto, con ricoveri solo negli ospedali vicini di Lanciano a Vasto e il rischio di congestionare la già critica ricettività degli stessi presidi. Le misure che il sindaco Francesco Roberti ha ordinato al termine di una lunga riunione con il Coc – centro operativo comunale – coinvolgono diversi settori della vita pubblica.

Ecco le nuove regole nel dettaglio

BAR CHIUSI ALLE 20

I bar di Termoli, compresi quelli che effettuano servizio di ristorazione, devono chiudere dalle ore 20 alle 6 del mattino successivo, a cominciare da oggi 9 marzo. In un primo momento l’ordinanza prevedeva la chiusura alle ore 18, ma è stata posticipata alle 20. A quell’ora saracinesche abbassate ovunque in tutti i locali.

RISTORANTI APERTI FINO ALLE 23

I ristoranti, le pizzerie, gli agriturismi, gli street food, i self-service eccetera, possono restare aperti fino alle ore 23 con obbligo di utilizzare mascherine e guanti monouso e rispettando la distanza di almeno un metro tra ogni avventore.

CHIUSE LE PALESTRE

Tutte le attività sportive delle palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo sono sospese. Significa che per ora le palestre sono chiuse, così come le piscine.

CENTRI COMMERCIALI

Negli esercizi della grande e media distribuzione di vendita a Termoli non è possibile effettuare l’orario continuato. Dovranno rispettare questi orari l’orario di apertura 8/13 e 16/20. I titolari hanno l’obbligo di fare urgenti e accurati interventi di pulizia straordinaria e sanificazione dei locali installando dispenser disinfettanti e con l’obbligo di mascherine e guanti monouso. Tutto questo oltre al rispetto tassativo di un metro di distanza tra ogni avventore.

INDUSTRIE E OPIFICI

Anche qui vale l’obbligo di interventi di sanificazione straordinaria con l’attestazione che siano avvenuti, e poi la obbligatoria l’installazione di dispenser disinfettanti, uso di mascherine e guanti monouso e il rispetto della distanza di almeno un metro.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

È vietata l’erogazione di alimenti e bevande con apparecchi di distribuzione automatica.

SLOT MACHINE VIETATE

È vietato il funzionamento degli apparecchi di slot machine in qualsiasi locale.

BANCHE

Nelle banche, istituti di credito e istituti finanziari è obbligatorio l’uso di mascherine protettive e guanti monouso. Anche qui dovrà essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro.

I rappresentanti legali di opifici, impianti industriali di ogni genere, i titolari e gestori di esercizi pubblici e somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali, di impianti sportivi coperti e palestre, di attività artigianali, alimentari e non, devono usare mascherine protettive e guanti monouso per tutti quelli che operano negli stessi.

TRASGRESSORI

Ai sensi dell’articolo 650 del codice penale la violazione di queste norme comporta l’arresto e una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Si rischia la sospensione dell’attività in caso di violazione delle norme.