Cibo per chi è costretto a rimanere in casa e che non ha dunque la possibilità di andare autonomamente a far la spesa.

Questo l’obiettivo dell’iniziativa messa in campo dal Comune e che si avvale dell’importante collaborazione di alcune associazioni di volontariato.

“Si rende noto che è possibile donare cibo a coloro che in questo periodo sono costretti a casa senza poter uscire. Tutte le aziende dell’agroalimentare e della grande distribuzione, che sono interessate a partecipare a questa gara di solidarietà, possono mettersi in contatto con le associazioni che stanno collaborando con l’amministrazione comunale in questa emergenza tesa al contrasto del diffondersi del Coronavirus”.

Le associazioni da contattare sono il Sae 112, la Misericordia, la Croce Rossa e la ValTrigno Molise