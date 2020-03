Le avversita’ non ci possono fermare…

C’ e’ ancora tanta vita davanti e non si puo’ non sognare…

E come dice un grande “poeta”

” 🎶Sogna, ragazzo, sogna

Ti ho lasciato un foglio

Sulla scrivania

Manca solo un verso

A quella poesia

Puoi finirla tu🎵”

E tu…fallo in grande!!

Con amore

Mamma, papa’ e Andrea