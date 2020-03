Attività ambulatoriali sospese anche al Veneziale di Isernia

L’ospedale di Isernia come quelli di Campobasso e Termoli: sospese le attività ambulatoriali fino al 15 marzo prossimo. Ricordiamo che tra i contagiati molisani c’è anche una dottoressa di guardia medica che ha prestato servizio nel nosocomio pentro e che attualmente è in cura nel Lazio.

Questo quanto comunicato dall’Asrem: “Analogamente a quanto già disposto per i presidi ospedalieri di Campobasso e Termoli e rendendosi indispensabile ad oggi limitare il potenziale rischio di contagio rappresentato dall’accesso di pazienti nei presidi ospedalieri, sia a garanzia dei cittadini stessi che degli operatori sanitari impegnati nelle attività correlate alla gestione dell’emergenza sanitaria, si rende necessario in via cautelativa sospendere momentaneamente le attività ambulatoriali, sia istituzionali che in regime di libera professione intra-muraria, anche presso il presidio ospedaliero ‘Veneziale’ di Isernia fino al 15 marzo.

“Una misura preventiva indispensabile, che si inserisce all’interno delle ultime disposizioni nazionali per una corretta gestione dell’emergenza coronavirus. Pertanto, le prestazioni già programmate saranno rinviate a data da destinarsi, eccetto quelle individuate indispensabili dal medico di famiglia e dallo specialista di riferimento”.

I cittadini in possesso di prenotazione per tali date saranno contattati dagli operatori sanitari per concordare un nuovo appuntamento.